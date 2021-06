Tu horóscopo diario: jueves 24 de junio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 24 de junio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

A veces tienes demasiada conciencia de las necesidades de los demás y abandonas un poco las tuyas, eso te hace padecer de un exceso de responsabilidad. Debes cuidarte bastante más y poner el foco de atención en tu asuntos.

Tauro

La discreción con temas de amigos debe ser hoy muy exhaustiva ya que hay muchas probabilidades de que suceda algo que no es conveniente que sepa demasiada gente cercana porque será delicado. Debes saber guardar bien el secreto.

Géminis

Tus emociones estarán hoy muy exaltadas y puede que sufras algún encontronazo o discusión familiar, que en realidad no tiene importancia. Si pones de tu parte, por la noche todo se solucionará. Pero eso sí, quizá debas ceder y dialogar.

Cáncer

A pesar de todo lo que sucederá hoy a tu alrededor, quizá en las redes sociales, vas a saber conservar el sentido común y no te dejarás llevar por ese maremágnum de opiniones. Ninguna de ella tiene porqué ser la mejor, no te confundas.

Leo

Hay pensamientos hoy un tanto pesimistas porque es posible que no puedas hacer todo lo que querías y ves que algunos deseos no se van a cumplir. Pero debes asumir que no siempre se obtienen las cosas oque uno desea y eso no es malo, es la realidad.

Virgo

Mucha inspiración hoy en cualquier actividad creativa ya que tu imaginación va a estar muy activa y te gustará aprender cosas nuevas o ver cómo puedes desarrollar nuevos conceptos. Hay renovación en muchos sentidos, deja que entre en tu vida.

Libra

Vas a estar hoy un tanto pesimista y con ánimo decaído porque hay algo que ves que se termina. Pero no debes pensar que es un mal camino, porque hay cosas que deben acabar para que otras surjan después. Es una constante evolución de la vida.

Escorpio

No puedes decir ahora que no vas a seguir adelante con una tarea con la que te habías comprometido, ya que puedes causar muchos trastornos en un grupo de trabajo u otro colectivo. Piensa en los demás y verás que no debes ser egoísta.

Sagitario

Los ánimos estarán hoy bastante en alza, lo que significa que todo te va a aparecer bien y que harás de buen grado las tareas o trabajos que son de tu responsabilidad. Valorarás lo que tienes incluso si quieres ir a mejor. Pronto lo harás.

Capricornio

Luna llena en este signo hoy que contribuye a un cierto parón en las actividades o proyectos y a reflexiones un tanto pesimistas sobre algunos temas económicos. Debes darte una tregua y no dejar que el desánimo te invada.

Acuario

Vas a poner remedio a ciertos trastornos físicos no demasiados importantes ni graves, pero sí molestos que a veces te hacen estar en tensión porque no te encuentras físicamente en tu mejor momento. Relájate y no le pidas tanto a tu organismo.

Piscis

Un tema que tiene que ver con documentos o requisitos legales se pone muy de tu parte. Quizá te devuelvan un dinero y eso es algo que en este momento te supone una inyección de optimismo. Te vendrá bien para invertirlo en algo o gastarlo con alguien querido.