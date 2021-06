Macarrones con chorizo o cómo nuestras abuelas empezaron a hacer pasta a la española

Como ha ocurrido en el resto del mundo, la pasta italiana está tan extendida por nuestro país que ya es parte de la cesta de la compra de cualquier familia. Sea pasta italiana o fabricada en España (hay ya unas cuantas marcas), su consumo es regular.

La pasta es barata, eso es fundamental, gusta a los peques, también básico, y admite muchas preparaciones. Tantas, que muchos empiezan a cocer la pasta y luego miran en la nevera, a ver qué tenemos para hacer la salsa.

Los más ortodoxos (foodies o aprendices) siguen el recetario italiano o compran la salsas preparadas. Los primeros, a buen seguro que sólo compran pasta italiana y que, por supuesto, no echan ni dos gotas de aceite en el agua que va a hervir (no, no hay que hacerlo).

Pero puestos a rebuscar en el recetario, resulta que hay una receta española; sí,una receta española para la pasta. Mi abuela, entre croquetas, sopas y guisos, ya la hacía. Y a buen seguro, que miles de abuelas y madres también; porque los macarrones con chorizo son un plato con unos años de historia detrás.

En este clásico español (hay libros de cocina internacionales donde aparecen como macarrones a la española) simplemente se añade chorizo a una sencilla salsa de tomate (con ajo y cebolla). No sabemos qué pensarán los italianos, pero aquí nos gusta la receta, como nos gusta el chorizo, como nos gusta el embutido y el pimentón.

La receta va camino de cumplir un siglo, aunque su origen no está del todo claro. Según Josep Pla, los macarrones con chorizo aparecen en la postguerra, en pleno inicio de la dictadura tras la trágica Guerra Civil. En los libros de cocina anteriores a los años 30 no aparece ningún plato con macarrones, espaguetis o cualquier otra forma de pasta.

Algunos apuntan a que la receta puede ser una adaptación de la variante napolitana de los Maccheroni con salsiccia. Eso expone Ernani Barone en su libro La cocina del Reino de Nápoles (2004). Pero puede que simplemente fuera un ejemplo más de la cocina de aprovechamiento: tenemos pasta, tenemos tomate... y en una cocina española siempre hay chorizo.

Cuenta Teodoro Bardají que en un libro de cocina reeditado en 1955 aparece una variante cercana denominada "macarrones a la casera" elaborados con salsa de tomate. Lo que sí está claro es que los macarrones con chorizo fueron una forma de introducir la pasta italiana en las cocinas de España.

La receta de macarrones con chorizo admite dos preparaciones. La básica sólo implica hacer un sofrito de ajo y cebolla, al que se añade tomate y al final trozos de chorizo. Luego sólo resta cocer los macarrones. En eso también hay manera española: cocemos demasiado la pasta. Al dente, nos recuerdan, al dente.

La otra manera supone usar el horno. Se cuece la pasta, pero no del todo; se pasa a una bandeja de horno; se cubre con la salsa y queso para gratinar; finalmente, se mete al horno hasta lograr ese tostado de queso y pasta que tanto gusta y que a muchos nos recuerda a la cocina de nuestras benditas abuelas. Gracias a ellas.