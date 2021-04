¿Todavía te sale mal la pasta? Será porque no sigues estos 9 consejos

Nos gusta la pasta. Es barata, fácil de hacer y está rica. Las ventas en España subieron en 2020 en torno a un 10%. Algo, claro, tuvo que ver el confinamiento. El caso es que el año pasado nos comimos unas 235.000 toneladas de pasta en sus más diversas formas.

La primera pasta era china. Se han encontrado en aquel país unos fideos con casi cuatro milenios de antigüedad. Pero el origen de la nuestra, la que comemos habitualmente, es diferente. Los italianos adjudican el origen de su pasta a la antigua civilización etrusca.

En España, comemos unos 4,6 kilogramos por persona y año

La nuestra, decimos, por la que comemos hoy, pero, en realidad, la pasta llegó a España de la mano de los árabes. Hacia el 1400 ya se comía en Al Andalus. De aquel tiempo quedan cosas como la aletría, un fideo corto y grueso que se come en Murcia.

El caso es que hoy la pasta es un ingrediente básico de nuestra dieta. En España, comemos unos 4,6 kilogramos por persona y año. Y, sin embargo, seguimos haciendo mal la pasta. Eso sostienen los italianos y eso reconocen los consumidores más honestos.

Si todavía te queda mal la pasta tal vez sea porque no haces bien las cosas. Sí, cocinar unos espaguetis es fácil y no parece tener mucho misterio. Misterio no, pero pautas sí. Toma nota.

La salsa es lo primero

Qué pasta comprar

Sí, parecer se parecen, pero no todas las pastas son iguales. Y sí, los italianos lo hacen mejor (aunque lo bueno-bueno no lo vamos a encontrar en los supermercados sino en tiendas de productos italianos). Merece la pena gastar 1 o 2 euros más y comprar, por ejemplo, unos mejores macarrones. Haz la prueba. Compra un paquete barato y otro que te cueste el triple. Cocínalos igual y añade la misma salsa y compara el resultado...

Cuánta pasta

Es importante calcular cuánta pasta y para cuántas personas vamos a cocinar. Se considera que la cantidad de pasta es de 80 gramos por persona. Pero no siempre tenemos una balanza. A modo de truco, puede valer, para los espaguetis una ración ndividual son los que caben en el círculo que hagamos al unir los dedos índice y pulgar. Para la pasta redonda, toda la que cubra el fondo del plato.

Cuánta agua

Que no sea por agua. Escoge la olla más grande que tengas y llénala a conciencia. La pasta necesita nadar a gusto. El cálculo es de un litro de agua por cada 100 gramos de pasta. Tomando como referencia los 80 gramos de pasta que decíamos antes, para cuatro personas echaríamos unos 320 gramos de pasta en 3,5 litros de agua.

Sal, sí

A tanta agua hay que ponerle sal, sí o sí. En concreto, 1,5 gramos de sal por cada litro de agua. Traducido, algo así como media cuchara sopera de sal por litro. La añadiremos cuando el agua borbotee; justo antes de echar la pasta.

¡Aceite, no!

¿Quién nos dijo a los españoles que echáramos aceite en el agua para cocer pasta? Un italiano no fue. No y no. La razón por la que no hay que añadirlo es porque ese aceite mezclado con agua puede dejar una película grasa en la pasta que puede afectar al buen resultado final. El aceite desnaturaliza la pasta. Si lo que queremos es que la pasta no se pegue basta con removerla con frecuencia y con cuidado.

Cuándo echo la pasta

El agua fría es enemigo de la pasta. De modo que sólo echaremos la pasta en la olla cuando el agua esté en ebullición. Borboteo que se apagará y regresará. En ese punto comienza a contar el tiempo. Hay que mantener el hervor durante todos esos minutos, pero para ello tampoco es necesario mantener el fuego a tope todo ese tiempo.

Cuánto tiempo

Esta es fácil. Basta con hacer caso del fabricante, que de pasta sabe más que nosotros. Casi todas las pastas secas deben estar burbujeando en la olla entre 10 y 15 minutos. Pero el envase lo aclarará. Muchas veces, hasta sugieren un tiempo para que estén al dente y un poco más... para el estilo español. La pasta estará al dente cuando esté blanda sin perder su forma y sin estar pasada.

Cómo finalizar su cocción

En el fregadero tendremos esperando nuestro escurridor. En cuanto se cumpla el tiempo, cogemos la olla y la pasamos, pero con mucho cuidado. No hay que volcarla sin más. La pasta puede sufrir o romperse ¡Y nada de ponerla bajo el grifo de agua fría para parar la cocción! Nos llevaremos por delante el almidón. Si necesitamos detener la cocción echamos un vaso de agua fría a la olla antes de sacar la pasta.

La salsa va al final pero es lo primero

Para que la pasta no se enfríe, no se cueza de más, ni se muera en la olla (esa que hemos enfriado con un vaso de agua fría), lo que hay que tener claro es el orden de las cosas. Antes de hacer la pasta hacemos la salsa. Para pasarla del escurridor al plato con salsa nos podemos ayudar de una espumadera (para que no se rompa).