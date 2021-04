Tres marcas de vino españolas entre las 10 más admiradas del mundo

El 2020 fue un año difícil para el sector del vino español. La pandemia se llevó por delante su principal mercado, la hostelería, y el consumo en los hogares no llegó a compensar pese a que subió.

Así, las ventas globales descendieron un 17,3% el año pasado y eso pese a que las exportaciones no se vieron demasiado afectadas. Además, en 2020, la producción de vino fue muy alta, con 4.580 millones de litros.

Las marcas españolas que están entre las 10 más admiradas del mundo son Torres, Vega Sicilia y CVNE

En ese contexto, complicado, hay que celebrar cualquier buena noticia. Por ejemplo: tres marcas de vino españolas están entre las 10 más admiradas del mundo. Lo dice el ranking 'The World's Most Admired Wine Brands', una encuesta realizada entre profesionales del sector de todo el mundo (Master of Wine, periodistas y escritores de vino, asesores, enólogos, importadores, sumilleres, etc).

Todos ellos votan las marcas de vino que más admiran atendiendo a aspectos como la calidad, autenticidad e imagen de marca. Cada uno de ellos elige y puntúa seis marcas de vino. Entre las 10 primeras hay tres españolas y entre las 50 elegidas hay un total de 8 de nuestro país.

Barricas de las bodegas de Vega Sicilia. Vega Sicilia

Aún más, la primera es española. Familia Torres ha sido elegida este año como la marca de vinos más admirada del planeta. Claro que en su caso no hay novedad. La firma catalana, presente en buena parte de la geografía española, además de Chile o Argentina, ya ha sido la mejor otros años.

Las otras dos marcas españolas que entran en el top ten son la mítica y Vega Sicilia y CVNE, toda una institución en La Rioja. La bodega vallisoletana aparece como la tercera marca de vino más respetada y la riojana, como la octava.

Torres ya ha sido elegida como la más admirada en otras ocasiones

El ranking 'The World's Most Admired Wine Brands', publicado este mes de abril, sitúa a la argentina Catena en el segundo lugar. Cuarta es la australiana Henschke y quinta, la chilena Concha y Toro.

Por países, Francia lidera la lista con 12 marcas entre las más admiradas. Le siguen España con 8 marcas, Italia y Chile con 6 y 5 marcas, respectivamente, y, con 4 marcas, Australia, EE UU y Nueva Zelanda.

Esta es la lista completa de las marcas de vino más admiradas del mundo: