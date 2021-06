Tu horóscopo diario: viernes 18 de junio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 18 de junio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Encuentras gente en tu camino que merece mucho la pena y eso te reconforta y te hace sentir muy bien. Te ayudarán a hacer algo que te apetece mucho en el plano de las diversiones. Hay planes felices y vas a volcarte mucho en su preparación.

Tauro

Las relaciones con amigos van a ser hoy tu punto fuerte y en ellas vas a sentir mucha comodidad, afecto y una manera muy parecida de ver la vida. Te gustará mucho conversar con esas personas y habrá risas, música y ratos muy divertidos.

Géminis

Quizá no te apetezca demasiado el plan que te proponen, pero es un compromiso que vas a tener que aceptar porque alguien a quien quieres se podría enfadar. Hazlo con el mejor talante posible, al fin y al cabo es un pequeño sacrificio.

Cáncer

Un exceso de ingenuidad no te conviene, así que ten cuidado con lo que hablas con una persona cercana de tu trabajo. Sus comentarios sobre ti con otros podrían perjudicarte mucho dentro de algún tiempo. Es mejor que no des ninguna información.

Leo

El sol te favorece de manera muy satisfactoria y eso hace que te dispongas a disfrutar de todo lo que la vida puede ofrecerte. No desaprovecharás ninguna oportunidad que tengas a mano. Y realmente van a surgirte alguna muy interesantes.

Virgo

Luna creciente en tu signo hoy que puede influir bastante en algo que estás a punto de hacer y que significa una responsabilidad de cara al futuro, probablemente económica. Te decidirás a ello porque es algo que te hace ilusión, aunque significa cambio.

Libra

Alguien de tu entorno te proponer asistir a un encuentro o a un viaje y puede ser una oportunidad perfecta de conocer gente muy interesante y de abrirte a la esperanza de renovar tus afectos. Intenta dejar de lado todos tus prejuicios, verás lo que aprendes.

Escorpio

No fracasarás si intentas hacer alguna actividad nueva, algo que realmente te atraía desde hace tiempo, pero que no habías tenido oportunidad de probar y ahora lo obtienes de una manera inesperada. Diversión asegurada y una nueva experiencia.

Sagitario

Quizá algún familiar requiera tu atención por problemas financieros y es cierto que debes estar a su lado, aunque si le prestas dinero, no debes contar con su devolución fácilmente. Intenta otras vías para ayudarle, las hay, no lo dudes.

Capricornio

Debes terminar un asunto de negocios y no dejarlo para la próxima semana, ya que se puede complicar el tema al intervenir más personas que buscan lo mismo que tu. Date prisa, insiste en eso que te has propuesto sin perder ni un minuto.

Acuario

Un amigo o una amiga te va a dar un pequeño disgusto porque no estará a la altura de las circunstancias. Quizá se trate de algún favor que le has pedido y no lo haga, pero intenta comprender su postura, a veces no es cuestión de querer.

Piscis

Te alejarás de alguien durante una temporada larga, quizá por trabajo o por un traslado a otra ciudad y eso te pesa mucho en el ánimo porque te has acostumbrado a estar con esa persona. Asúmelo cuanto antes para manejarlo adecuadamente y sin sufrir.