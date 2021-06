El mensaje 'body positive' de India Martínez tras compartir en redes su cambio físico: "Da igual el envoltorio"

India Martínez se ha empeñado en declararle la guerra a eso de la 'operación bikini'. La cantante, que hace unas semanas publicó en sus redes sociales su cambio físico, ahora hace un alegato a favor del body positive con un importante mensaje: sentirse siempre bien con uno o una misma.

"Ea, ahora en vez de 3 son 6k de más! 🤷🏽♀️🙈 La cosa es que me veo mejor que nunca o no? jejejej (aquí probándome ropita de verano)", escribió en su Instagram la artista andaluza junto a carias fotos en ropa interior.

En otra publicación, que tiene que ver con un reciente concierto, escribió: "Ahora no sé dónde meterlo... 🍑 😂 la ropa del concierto no me cabe!! Igual tengo que relajarme un poco o pillarme ropa nueva o que? 🙈 Logroño!! Te veo esta noche!! Últimas entradas link en story!! Me regalan otro soldout? 🔥🔥#palmerastour", escribió junto a un vídeo del momento en el que también luce orgullosa su figura.

Ahora, además, ha querido mandar un importante mensaje que tiene que ver con que el físico da igual, lo importante es sentirse bien con él. "Eso de la operación bikini, que nos obliga a tener una figura estándar porque es la que se ve bien, no me gusta nada. Hay que buscar en el equilibrio, ahí está la felicidad", asegura la andaluza a GTRES.

"No hay que fijarse en otros, porque las proporciones de uno mismo son únicas. Uno tiene que ser feliz con uno mismo, el envoltorio da lo mismo. A mí me gusta cuidarme, pero más que sentirme en forma por el aspecto físico, es por mi salud. Sin importarme esos kilillos de más, me gustaría coger buenos hábitos para que el día de mañana no tenga enfermedades como la diabetes", dijo la cantante, asegurando que igual se come un bollo de chocolate o un roscón de reyes que una ensalada o un gazpacho.