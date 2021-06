La Delegación del Gobierno pone en marcha una mesa técnica para revisar las herramientas contra las violencias machistas

A la reunión ha asistido el director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón; representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil; la Unidad Adscrita a la Generalitat; el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva; y la Fiscala Superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, según ha indicado la Delegación en un comunicado.

Gloria Calero ha asegurado que esta mesa técnica "se convoca para mantener una posición pro activa, para trabajar en conjunto y ver qué cuestiones podemos mejorar o plantear mejoras para trasladarlas a los ministerios competentes".

"Debemos entender que la violencia de género, además de ser un problema de salud pública, nos interpela a todas y a todos, y no podemos estar mirando hacia otro lado cuando siguen asesinando a mujeres por el hecho de serlo. Nos interpela como políticas, como juezas, como agentes de la Policía Nacional o Guardia Civil", ha subrayado.

La delegada del Gobierno en la Comunitat apuesta por "promover el conocimiento de las leyes" pues, según ha trasladado durante la reunión, "el Gobierno de España está promoviendo muchas modificaciones legislativas, como por ejemplo ley de protección a la infancia o la ley de personas con discapacidad, que incluyen el cumplimiento de medidas previstas en el Pacto de Estado".

"Pero si no las aplicamos no sirve de nada aunque tengamos la legislación más avanzada de Europa", ha advertido, antes de señalar que "no podemos crear o generar departamentos estancos". "Hay que coordinarse de la mejor manera posible y debemos dar esa respuesta porque es nuestra obligación", ha apuntado.

Gloria Calero añadido que "solo así daremos una respuesta más amplia a las mujeres, con más sensibilización y formación en valores de igualdad para fortalecer una verdadera sociedad democrática".

Durante la reunión, se han revisado las distintas herramientas de las que disponen las instituciones para desplegar medidas de protección. Ahora, cada cuerpo policial y operador jurídico elaborará un documento para remitir las propuestas de la Comunitat Valenciana a los ministerios competentes.