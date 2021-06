L'Ajuntament d'Alacant aprova una modificació de crèdits de 4,2 milions per a projectes turístics

Respecte a la modificació de crèdits, que serà a través del romanent, es duran a terme accions per un valor de 790.000 euros destinats a la promoció turística de la ciutat i l'execució de diversos projectes en les platges del municipi.

Així com per a l'adquisició de la nova farmaciola de salvament per a la platja d'Urbanova; el subministrament de noves passarel·les de fusta en la platja central de la Illa de Tabarca, també la instal·lació d'una nova condícia pública, segons ha informat en roda de premsa el portaveu de l'equip de govern, Antonio Manresa

A més, s'ampliarà les escales de fusta del port que dona accés a la platja i al casc urbà i una nova tarima de fusta d'atenció al bany per a persones amb mobilitat reduïda. A la platja de Sant Joan, es promocionarà l'esport nàutic i s'executarà la instal·lació d'una nova zona esportiva i es milloraran, tant en aquesta platja com en la resta, les infraestructures esportives com a porteries o xarxes.

Així mateix, es durà a terme una nova dotació per import d'1.141.529 euros per al trasllat, col·locació i retirada dels jalons en totes les platges, com a mesura de seguretat de distància social.

El regidor 'taronja' també ha detallat que se subministrarà al Castell de Santa Bàrbara de cadires, faristol i escenari per a promocionar esdeveniments turístics per un import de 36.300 euros, a més de l'adquisició d'un nou equip de so per un valor de 24.200 euros.

D'altra banda, Manresa ha anunciat l'aprovació de 60 places d'ocupació pública per al 2021, de les quals "hi ha taxes de reposició" i "ocupació nova" a causa que "l'ajuntament s'ha quedat net sense càrregues des del 31 de desembre".

L'oferta que l'Ajuntament ha licitat contempla 23 places de seguretat de jubilacions, nou places de bomber, una plaça d'agent de la Policia Local, huit places d'auxiliar de servicis generals, així com, una plaça d'auxiliar de servicis escolars, tres places d'assistent social o diplomat en treball social, set places de tècnic d'administració general, dos places de metge, dos places de diplomat en informàtica i quatre places d'enginyer tècnic d'obres públiques.

Totes les places incloses en aquesta Oferta d'ocupació pública del 2021, segons apunta l'Ajuntament, estan dotades en l'actual pressupost municipal i en l'expedient d'aprovació de la plantilla municipal.