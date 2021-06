AMPL.- El buc bolcat al Port de Castelló serà traslladat amb la prioritat de trobar a l'estibador desaparegut

"Tant des d'Autoritat Portuària com des de Capitania Marítima valorem positivament que es prioritze açò respecte a altres factors que hi havia en altres propostes", ha subratllat Simó, qui ha confirmat que els treballs per a moure el buc començaran aquesta mateixa setmana.

El president de l'Autoritat Portuària ha explicat que encontar a l'estibador ha sigut "sempre" la prioritat en l'operatiu que es va activar des del primer moment i en el qual han estat implicades més de 150 persones i mitjans especialitzats.

Segons ha afegit, aquest operatiu segueix hui actiu. "Estan actuant de manera incansable i només en moments puntuals ha hagut de suspendre's -l'operatiu- per a salvaguardar la seguretat dels quals escometen els treballs, tant el grup de Salvament Marítim com els GEAS de la Guàrdia Civil, com el dissabte passat, a causa de la inestabilitat que ha presentat el buc atés que parteix de la càrrega que estava trincada es troba ara al llit marí".

"Entenem que aquestes dos setmanes han sigut dures i angoixants per a familiars, amics, companys i tota la comunitat portuària", ha indicat Simó, qui ha assenyalat que l'objectiu des de l'Autoritat Portuària ha sigut "treballar incansablement per a agilitzar aquests terminis el màxim possible, tenint en compte que es tracta d'una operació molt complexa".

L'Autoritat portuària i Capitania Marítima s'han posat a la disposició de la Comissió Permanent d'Investigació d'Accidents i Incidents Marítims per a aclarir les causes de l'accident, així com de l'administració judicial per a continuar amb les tasques de cerca del desaparegut

SOLIDARITAT

"Ens solidaritzem amb el dolor de la família i companys de l'estibador desaparegut, als quals hem estat informant de cada novetat de l'operatiu de rescat i d'aquest nou pla de remoció del buc i de la càrrega", ha destacat Simó. "A tots ens haguera agradat que tot haguera sigut més ràpid, però la realitat és la que és i no podem mentir a ningú", ha apuntat.

Simó ha valorat que altres alternatives que proposaven solucions diferents no eren tan ràpides de temps com aquesta. El president de l'Autoritat Portuària ha dit que la complexitat de l'operatiu fa que no es puga parlar de terminis. "Anem a deixar seguir treballant als experts perquè és de valorar que s'haja prioritzat per davant d'altres qüestions trobar al desaparegut", ha agregat.

El president de l'Autoritat Portuària ha informat que una part dels efectius que estan ara treballant seguiran fent-ho, com a Guàrdia Civil, i Salvament Marítim intentarà ajudar en el que necessite el nou pla de remoció del buc i la càrrega.

Per la seua banda, el capità marítim, Miguel Ángel Gómez, ha subratllat també que l'objectiu principal del pla és trobar a la persona desapareguda. "Desgraciadament estem parlant d'un projecte d'enginyeria molt tècnic i complex, per la qual cosa no es poden reduir encara més els terminis per a mantindre la seguretat de les persones que duran a terme els treballs", ha dit.

DOS FASES

Gómez, que ha aclarit que el pla s'aprovarà aquest dimarts, ha indicat que es tracta d'un document que ha sigut elaborat per enginyers, en el qual ha participat la Universitat de València, i estableix una primera acció on es desplaçarà el buc al llarg de la línia del moll per a facilitar les tasques de recuperació del desaparegut en la zona de cerca.

El capità marítim, que ha ressaltat que part de la mercaderia del buc està ja en el fons, ha subratllat que la segona part dels treballs consistirà en la remoció del buc, que es farà des de terra. Ha recordat que hi ha una investigació oberta que determinarà les causes del sinistre.

El director d'Hispània P&I -segur del buc encarregat dels treballs per a moure el barco-, James McKinnel, ha traslladat un missatge de solidaritat "màxima" amb els familiars i companys de l'estibador desaparegut i amb tota la comunitat portuària, i ha explicat que s'està davant un projecte "que requereix la mobilització de molts mitjans, persones i experts internacionals".