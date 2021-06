Tu horóscopo diario: lunes 14 de junio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 14 de junio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Todo transcurre bien en ciertos aspectos, pero es cierto que debes hacer un pequeño esfuerzo para no dejarte llevar por ese punto de tristeza o de melancolía que a veces te atrapa con fuerza. Solo tu puedes salir y eso le sabes. Concéntrate en el presente.

Tauro

No te gustará hoy encontrarte con una persona que no te cae muy bien y a quien debes de poner buena cara ya que es alguien relacionado con el trabajo. Sabes que no te conviene que note lo que piensas. Procura pensar en positivo y actuar con amabilidad.

Géminis

Todo lo que veas hoy, lo verás con ojos bastantes críticos y ese talante es un poco peor del que deberías tener. Debes observar que no todo es tan negativo como te empeñas en creer. Reflexiona y te darás cuenta de que hay mucho bueno a tu alrededor.

Cáncer

Un amigo te pone sobre aviso de algo que te interesa saber desde el punto de vista profesional. Quizá una oportunidad que a él o a ella no le interesa, pero que a ti te va a venir muy bien. Debes aprovecharlo y mostrar tu agradecimiento con claridad.

Leo

No debes dejarte llevar por noticias negativas ni informaciones preocupantes de cualquier clase sobre todo si no tienes claro si son verdad o no. Antes de ponerte en lo peor, busca más información real. No filtres solo lo que te preocupa, equilibra el tema.

Virgo

Será un comienzo de semana francamente inspirador porque hay un asunto que te va a salir muy a pedir de boca, lo que te llevará a recargar las pilas mentales, ya que no te volverás a preocupar de él. Eso te hace centrar tus objetivos en asuntos más agradables.

Libra

Hay algo en el ambiente a tu alrededor que no hace que hoy sea el día más ideal para abordar cualquier tema espinoso con alguien de la familia, como un hijo o un hermano. Es mejor que lo aparques y que des tiempo a que se posen las ideas.

Escorpio

No te metas hoy en ningún negocio que no esté muy claro. Alguien puede querer engañarte o por lo menos llevarte a un terreno que no te favorece. Hay dinero en juego, así que ten precaución. No dejes que te ciegue una ambición equivocada.

Sagitario

El buen tiempo está favoreciendo que te vayas encontrando poco a poco mejor y dejes de sentir esa cierta presión interior que últimamente tenías. Un amigo te ayuda a superar esa parte un tanto rara en la que últimamente te sumerges con facilidad.

Capricornio

No es el momento de rendirte ni de pedirle cuentas a nadie. Simplemente, mira en tu interior y analiza lo que puedes hacer tu por los demás. El egoísmo no te va a servir para nada porque resta en vez de sumar aunque no lo parezca.

Acuario

Echas de menos a alguien que en el pasado te dio buenos momentos afectivos. No se trataba de una relación establecida, pero sí muy gratificante. Quizá aún puedas recuperar a esta persona y volver a disfrutar de su compañía.

Piscis

Hay tentaciones que no debes dejar que sean todo lo que te apetezca hacer hoy y más si significan algo que es negativo o poco sano para tu organismo. Es mejor que tengas un poco más de autocontrol. Tu salud es mucho más importante de lo que crees.