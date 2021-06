El Puerto de Santander incorporará 20 efectivos de vigilancia frente a los polizones y pide más a Interior

Con ello la Autoridad Portuaria de Santander (APS) lleva invertidos en torno a 3 millones de euros en los dos últimos años -en medidas como la mejora de vallas, sensores o cámaras- para frenar este problema que se está volviendo "endémico" y que causa incidencias a los operadores, ya que en ocasiones los clientes devuelven las cargas por daños causados por los polizones.

Por ello, tanto la Autoridad Portuaria como el Gobierno de Cantabria han pedido de nuevo al Ministerio de Interior un aumento de los efectivos de Guardia Civil, que son quienes se ocupan de la seguridad en el exterior del puerto, así como impulsar un cambio en la legislación para poder actuar frente a ellos, ya que actualmente saltar la valla para tratar de llegar de forma irregular a otro país no es delito, y la Policía Portuaria únicamente puede devolverles fuera del recinto.

Esto también "desmoraliza" a los efectivos, que no pueden detener a esos intrusos para evitar un problema que se está "disparando". De hecho, anoche hubo 15 intentos y el promedio diario "no baja" de esta cifra.

En 2019 hubo en total 2.400 intentos de polizones y tan solo enel periodo entre 2020 y 2021 se incoaron 1.050 expedientes sancionadores y se publicaron 687 propuestas de resolución.

Así lo han indicado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Martín; y el consejero de Industria, Turismo, Innovación Transporte y Comercio, Javier López Marcano, quienes han acudido este viernes a un acto en el puerto de Santander para presentar los nuevos medios de seguridad.

En concreto, la APS invertirá 288.000 en un contrato con la empresa Integral de Vigilancia y Control para dar soporte a la Policía Portuaria en las labores de vigilancia durante la noche. Asimismo, gracias a la colaboración de la compañía CLdN, se incorpora al servicio una unidad canina de detección de personas de la firma ICTS.

Por ello, en el acto Revilla y Martín han considerado que el puerto ha "hecho los deberes" con esos 3 millones de inversión en seguridad y han pedido de nuevo a Interior que "eche una mano".

CARTA A GRANDE-MARLASKA

Para ello, el presidente cántabro ha enviado esta semana una carta al ministro, Fernando Grande-Marlaska, en la que le remarca la importancia del puerto para la economía cántabra -representa un 10% del PIB- y pide más dotación de Guardia Civil, ya que "hay poca".

Revilla y Martín han destacado las previsiones "muy halagüeñas" que existen para el puerto -gracias a proyectos como el de La Pasiega- pero haN advertido que su futuro se puede ver "truncado por la falta de seguridad", que ya ha provocado la pérdida de operadores.

Además, han incidido en la importancia de conseguir "algún tipo de norma jurídica" que permita actuar contra los polizones albaneses con medidas como la retirada del visado de turista para devolverles a su país, ya que están en una "impunidad absoluta" y además "sabemos quienes son" y "los ciudadanos de Santander les ven habitualmente deambular de un lado para otro para intentar saltar".

"Si yo tuviera que pedir algo a interior no sería que mandasen más fuerzas y cuerpos de seguridad, sino que mandasen menos intrusos, y eso requiere de decisiones de índole jurídico", ha dicho Martín, a lo que Revilla ha añadido que "no entiende que en una sociedad normal, cuando una persona que delinque de forma reiterada, no haya una formula que permita que se le devuelva a su país de origen haciéndole caducar el permiso para lo que en teoría ha venido" teniendo en cuenta que "no ha venido a eso, sino a allanar las fronteras de un país para llegar a otro".

Por último, el presidente de la APS ha recordado que la "petición de auxilio" al Ministerio ha sido "constante" en los dos últimos años y ha destacado que desde el puerto "no solo predicamos, damos trigo" con inversiones en seguridad.