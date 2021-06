Del Páramo afirma que la propuesta del bipartito para Santullano es "una falta de respeto para los vecinos"

"El Bulevar lleva siendo desde hace década y media una calle, no una autopista, pero se ve que desde el bipartito no lo quieren ver o no les interesa verlo", recuerda del Páramo, que manifiesta que la pasarela "condena a los vecinos a seguir sufriendo la contaminación acústica y atmosférica, y no se reducen las emisiones de CO2, como marcan los Fondos Edusi. Es normal que la UE esté pensando incluso en quitárnoslos al Ayuntamiento de Oviedo".

Del Páramo advierte de que "ni se cortan a la hora de robar los fondos europeos a los vecinos, que con el proyecto anterior tenían un Bulevar con zonas deportivas, huertos urbanos, juegos infantiles, un estanque, espacios de recreo para mayores, una inmensa zona con una gran cantidad de vegetación y árboles diversos y, a cambio, les ponen un parterre".

A ello se suma "el desvío de financiación que están haciendo, que es la verdadera jugada, para mejorar la entrada a través de una rotonda amorfa a un centro comercial", añade.

"Todos sabemos que el clasismo es parte de la esencia de los partidos liberales, pero lo que están haciendo a los vecinos y vecinas de los barrios afectados es totalmente despreciable", concluye.