El PP critica "la opacidad y falta de transparencia" en la gestión del alcalde de Los Blázquez

En una nota, la popular ha lamentado "las formas y el fondo que el alcalde del pueblo utiliza en los plenos municipales y cada vez que nos dirigimos a él para interesarnos por cuestiones relativas al día de nuestro pueblo".

"La mala educación roza la grosería, el mal gusto y el machismo en un intento desesperado de tapar una gestión municipal mediocre, que en lugar de relucir está ensombreciendo a este pueblo", ha comentado.

Así, Perea ha advertido de "las continuas negativas del alcalde a facilitar información en las sesiones plenarias acerca de asuntos, proyectos y actuaciones municipales".

"No responde ninguna pregunta ni ruego del PP, y lo que sí recibimos son improperios, como el que me dirigió al finalizar el último pleno cuando me dijo que esperaba que yo explotara para que él recogiera mis trozos", ha dicho.

Igualmente, ha manifestado que "además del mal gusto y la escasa educación, sus palabras están cargadas de machismo y violencia hacia una mujer". "Me pregunto si sería capaz de decir lo mismo a un hombre", ha cuestionado.

La portavoz popular ha reprochado que "el alcalde utilice estas formas con un grupo municipal representado sólo por mujeres, como es el caso del PP compuesto por tres concejalas".

"No aporta nada bueno a la política municipal, a la lucha por la igualdad que tanto pregona el PSOE y a generar un ambiente relajado y sosegado para trabajar por Los Blázquez", ha expresado la popular, para agregar que "algo debe temer el alcalde cuando actúa de ese modo".

CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MAYORES

En cuanto a la reciente apertura del centro de participación activa de mayores, la portavoz del PP ha lamentado que este proyecto se haya llevado a cabo "sin el consenso del Grupo Popular y sin las aportaciones que hemos ofrecido".

"En múltiples ocasiones hemos pedido al alcalde información sobre este centro y siempre hemos encontrado ambigüedad, confusión y medias verdades", ha señalado Perea, quien ha expresado que "este proyecto lo impulsó y construyó el anterior equipo de gobierno del PP con Justa Saénz en la Alcaldía y que ha estado más de diez años cerrado, deteriorándose sin uso y ha necesitado de múltiples parcheos para su inauguración".

En sesión plenaria, ha añadido la popular, "el propio alcalde informó de que este centro contaba con una inversión municipal de 25.000 euros, que se abriría de forma autónoma sin concertar con la Junta de Andalucía".

"Nuestra sorpresa vino el día 31 cuando nos enteramos que el centro se ha abierto y que ha costado 40.000 euros de fondos municipales -el doble de los admitido por el alcalde-", ha manifestado Perea, a quien le gustaría saber "cuándo dice la verdad el alcalde, ¿en los plenos o en los medios de comunicación?".

Además, la portavoz del PP ha dudado de que "el centro cuente con personal especializado, con plan anticovid y con plan de seguridad". "Hemos pedido esa información en la secretaría general del Ayuntamiento y nos han dicho que no existe, lo cual nos parece muy grave", ha afirmado Perea.

Según ha subrayado, "es una temeridad por parte del alcalde atender a estos usuarios, personas mayores, sin contar con un plan del funcionamiento del centro, de emergencias, sin personal especializado, etc".

Desde el PP van a seguir cumpliendo con su labor de oposición, "fiscalizando la gestión municipal y aportando soluciones para mejorar la vida de los vecinos de Los Blázquez, y ni el alcalde ni nadie de su equipo de gobierno nos va a detener en esta labor", ha asegurado Perea.