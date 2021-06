Las mejores raciones de junio se hacen con una freidora sin aceite (¡y otros 'gadgets' para comerse el verano!)

Calamares, papas bravas, puntillitas rebozadas, pescaíto, tortitas de camarones... ¿no os huele (¡y sabe!) a verano? Estas son solo alguna de las raciones que caracterizan al estío nacional que, entre terrazas y chiringuitos de playa, hace las delicias de nuestros estómagos, pero no siempre de nuestras arterias. Y es que ya se sabe que los fritos del verano no son la mejor elección para mantener la figura y la salud; aunque, un caprichito, de vez en cuando, ¡es más que necesario! Además, desde que las freidoras sin aceite han llegado a nuestras vidas, disfrutar de esta y otra multitud de preparaciones es más saludable... y si no que se lo digan a los usuarios de Amazon entre los que triunfa el gadget de Cosori, a día de hoy, el más vendido de su catálogo.

¿Y por qué es tan popular? Por sus 5,5 litros de capacidad, que nos permite cocinar grandes cantidades para los vermús con amigos. Por sus 11 programas preestablecidos que nos facilitan el sacarle el máximo partido a este pequeño electrodoméstico. Y por su facilidad de limpieza, entre otras prestaciones. Prueba de ello son las más de 8.000 valoraciones y las casi cinco estrellas doradas que ha recibido. ¿Lo mejor? ¡Ahora está rebajada para que conseguirla sea más barato!

El modelo de 5,5 L de Cosori. Amazon

Otros 'gadgets' que debes (¡y quieres!) tener

- ¿Barbacoa en la terraza? El sabor de la brasa va de la mano del buen tiempo y, por ello, no debemos renunciar a tener una barbacoa en casa. Este modelo de Sogo tiene una amplia zona de cocción, luz indicadora de encendido y apagado; y una bandeja recoge grasa. ¿Se puede pedir más? Sí, ¡una ración de panceta y otra de costillas!

Barbacoa convertible de Sogo. FNAC

- Y si no hay terraza... ¡pues indoor! Gracias a las plancha parrillas son muchos los que pueden disfrutar del sabor de la barbacoa dentro de casa, sin humo ni olores. Y esta es una de las favoritas de Amazon. ¿Será por su versatilidad culinaria o por que puede ser tuya por menos de 25 euros?

La Cecotec Panini Grill. Amazon

- Un robot de cocina para no pasar calor cocinando. El verano y los fogones no se llevan bien y, para ello, un robot de cocina puede sernos de gran utilidad ya que evita que hagamos cualquier tarea culinaria. El modelo 10090 de Cecotec es el más vendido de la plataforma: tiene 30 funciones y cuenta con muchos accesorios.

Este robot cuesta menos de 400 euros. Cecotec

- Hieleras de Lékué para los combinados estivales. No hay verano que se entienda sin un buen cóctel en las tardes más calurosas. Para hacerlos más divertidos, estos hielos con formas se preparan rápidamente. La hielera tiene tapa para evitar incidentes y tiene gran flexibilidad para sacar los cubitos.

Esta cubitera tiene forma de estrellas. Lékué

- Y de postre... ¡helado! Los helados caseros aún saben mejor y, para prepararlos sin complicaciones, esta heladera de Lidl es nuestra mejor aliada. Es compacta, tiene una potencia de 12W y un batidor desmontable para poder limpiarlo con facilidad. ¡Y por menos de 18 euros!

La heladera, de Lidl. Lidl

