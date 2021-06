Cs solicita al Ayuntamiento que se actúe "de inmediato" en la conservación y limpieza de los monumentos

En una nota, la concejala ha incidido en que "teniendo en cuenta el periodo del año que se está y la evolución de la pandemia, la reactivación del turismo es algo inminente y ya se nota en las calles de la ciudad". "Sin embargo, parece que este Ayuntamiento se está olvidando de hacer su parte del trabajo para que la ciudad se encuentre en un estado óptimo en una estación en la que aumenta el número de visitantes, por lo que debemos vender una ciudad cuidada", ha añadido.

En este sentido, Valverde ha recordado que monumentos como los de Moret o Castelar, entre otros, "necesitan, además de un plan de mantenimiento y limpieza, una actuación inmediata para su reparación ya que son monumentos históricos que se encuentran en muy mal estado y su dejadez en el tiempo, algo muy habitual en el trabajo de este equipo de gobierno, podría traducirse en pérdidas irreparables que se lamentaría teniendo en cuenta el gran valor que simbolizan estas figuras para la ciudad".

La concejal de Cs ha lamentado que "este equipo de gobierno parece que actúa solo poniendo parches a base de impulsos cuando aparecen denuncias en prensa o en las redes sociales sobre el estado de la ciudad".

Un aspecto que, según Valverde, "se ejemplifica en el mantenimiento del viario público". "Vemos que hasta que no se produce una denuncia el Ayuntamiento no se pone a hacer su trabajo, por lo que los desperfectos que tiene la ciudad no se arreglan hasta que no son notorios".

Por ello, la edil ha reclamado que "se haga una revisión concienzuda de todos los monumentos de la ciudad para hallar sus anomalías y actuar rápidamente y de una manera planificada antes de que siga avanzando su deterioro por culpa de la desidia de los responsables municipales".

Para Valverde, "es necesario que el Ayuntamiento de Cádiz realice una apuesta decidida por el patrimonio de la ciudad, algo que no se produce, ya que solo se realizan reclamaciones cuando los desperfectos afectan a espacios que son competencia de otras administraciones".

"En vez de ir dando lecciones para entrar en el conflicto político con otras instituciones, el Consistorio gaditano debe dar ejemplo y cuidar el patrimonio que le pertenece, algo que no está entre sus prioridades a pesar de ser una importante fuente de riqueza para la ciudad por el atractivo que supone para el turismo durante todo el año", ha finalizado.