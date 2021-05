La poetisa lusa Ana Luisa Amaral, galardonada con el XXX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

El jurado del XXX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que tiene como objetivo premiar el conjunto de la obra poética de un autor vivo, ha decidido conceder el galardón de este año a la poeta lusa Ana Luísa Amaral, considerada una de las voces más importantes de las letras portuguesas de las tres últimas décadas.

Llanos Castellanos, presidenta de Patrimonio Nacional, ha dado a conocer el fallo del jurado, que ha valorado "toda su obra literaria como un mensaje de apertura, de respeto, de tolerancia y de reivindicación, también en clave anglosajona, que ha sabido unir con las letras portuguesas el valor de lo pequeño y lo cotidiano. Lo une casi con una revelación y una vivencia metafísica, y lo hace siempre desde una experiencia de ética, de compromiso con los derechos y las libertades, y sobre todo para que se oiga la voz de la mujer".

Además, Castellanos ha calificado a Ana Luísa Amaral como "una mujer extraordinaria" y ha subrayado, citando a la propia autora, que "ha hecho de su poesía un lema: toda gran poesía es ética". Por su parte, Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, ha afirmado que la premiada "representa y personifica algunos de los mejores valores ibéricos e iberoamericanos, y los de la Universidad de Salamanca. La defensa de libertad, la dignidad de la persona, también de la equidad de género".

Concedido por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, el galardón está dotado con 42.100 euros y busca reconocer una obra poética que constituya una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España.

Ana Luísa Amaral, cuya obra ha sido comparada con la de Emily Dickinson, según Sexto Piso -la editorial que la edita en España-, "se aleja de cualquier discurso épico o grandilocuente, y trasfigura los pequeños actos cotidianos en momentos poéticos de gran voltaje, vitalidad y profundidad".

Por segunda vez consecutiva, debido a la pandemia, los miembros del jurado han emitido sus votos de forma telemática, aunque doce de sus miembros se han reunido en el Palacio Real de Madrid. Este jurado ha estado copresidido por la presidenta de Patrimonio Nacional y el rector de la Universidad de Salamanca, y ha estado compuesto por Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española o Raúl Zurita, el ganador de la edición pasada.

La galardonada es Profesora en la Universidad de Oporto, donde tiene un doctorado sobre la poesía de Emily Dickinson y publicaciones académicas acerca de la poesía inglesa y estadounidense, poética comparada y estudios feministas. Adscrita a la generación portuguesa de los 80, como Amadeu Baptista e Isabel de Sá, su escritura se nutre de una transfiguración íntima de los actos más cotidianos, han descrito desde Patrimonio Nacional.

Dueña de una poesía con referencias en Emily Dickinson o William Shakespeare, Amaral vincula la lírica anglosajona con la portuguesa de los modernistas (Pessoa y Mário de Sá-Carneiro) o posteriores (Jorge de Sena o Sophia de Mello Breyner Andresen). Amaral también es coautora del Diccionario de la crítica feminista (2005), y su poesía se ha publicado en Francia, Brasil, Italia, Suecia, Holanda, Venezuela, Colombia, México y Alemania.

De su obra poética destacan títulos como Minha senhora de quê (1999), Coisas de partir (1993), Às vezes o paraíso (2000), Imágenes (2000), A génese do amor (2005), Entre dois rios e outras noites (2008) o la más reciente publicada por Seix Barral en España, What's in a name (2017).

La recién ganadora del XXX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana también ha sido galardonada con el Grande Prémio de la Asociación de Escritores Portugueses, en 2008, y el Premio Giuseppe Acerbi de Italia en 2007.