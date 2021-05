Hi ha sentències que són especials, i aquesta ho és.



Perquè és un pas endavant contra la impunitat, i perquè al Jesús (@albertmartnez ) no se’l toca i punt ❤️



✅ Condemna a l’agent de Mossos que el va lesionar per ser una acció gratuïta, innecessària i injustificada.



Seguim! pic.twitter.com/alZLKsX9eC