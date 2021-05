A mitad de precio y con 30 funciones: así es el robot de cocina más vendido de Cecotec que ahora cuesta 350 euros

Que levante la mano quien no haya soñado, alguna vez, con tener un robot de cocina. O quienes ya tengan uno, con renovar el suyo y apostar por uno de última generación con (aún) más prestaciones. Estos pequeños electrodomésticos se han convertido en toda una revolución para el hogar y, también, en el pinche perfecto: corta, pica, sofríe, amasa y hasta cocina a baja temperatura por nosotros. Una solución perfecta para los que no disfrutan cocinando, pero también para los que sí lo hacen, ya que nos han enseñado que no hace falta pasar muchas horas entre fogones para disfrutar de recetas caseras, ricas y saludables. ¿El único contra? El precio: no siempre están al alcance de todos los bolsillos, por los que muchos no pueden acabar apostando por su favorito. ¿O sí?

Desde 20deCompras, conocedores del furor que provocan los robots de cocina, henos rastreado las mejores ofertas hasta dar con uno de los modelos favoritos del mercado con oferta. ¡Como lo lees! Sabemos que, hasta nueva orden, el Mambo 10090 de Cecotec está a mitad de precio en su catálogo web para que puedas llevártelo por menos de 400 euros y disfrutar de sus más de 30 funciones o de su amplio recetario. ¿Te resistes a este superahorro?

Este robot cuesta menos de 400 euros. Cecotec

Motivos para incluirlo en nuestra cocina

Este modelo es capaz de realizar hasta 30 funciones diferentes, desde picar, triturar o sofreír hasta cocinar a fuego lento o amasar. Con ello nos permite disfrutar de un sinfín de elaboraciones al tiempo que nos ofrece recetas guiadas para no tener que hacer prácticamente nada. Estas están disponibles a través de la aplicación de Mambo para ‘smartphone’. Complementos y accesorios . Gracias a estos, los robots de cocina potencian sus características y nos ofrecen un mayor número de prestaciones. En este caso, incluye tapón dosificador, cuchillas de mariposa y vaporera de dos niveles para poder preparar hasta cuatro elaboraciones al mismo tiempo. También incluye báscula en su interior para no tener que pesar los alimentos antes de introducirlos en la jarra.

Este modelo cuenta con 10 velocidades y temporizador ajustable desde 1 segundo hasta 12 horas y, además, es capaz de trabajar con temperaturas de entre 37ºC y 120ºC. Asimismo, cuenta con sistema inteligente de potencia calorífica que oscila de 0 a 10 niveles simulando un fuego tradicional con llama suave, media o fuerte. Fácil de limpiar. Su jarra de acero inoxidable cuenta con un revestimiento antiadherente que permite su fácil limpieza. Esta pieza, de 3,3 litros de capacidad, es apta para lavavajillas.

