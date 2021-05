La freidora sin aceite de Cecotec que arrasa vuelve a estar disponible (¡y rebajada!) en su catálogo por 79 euros

No hay nada que fastidie más que, cuando por fin te has decidido a comprarte un capricho, lo vayas a meter a la cesta de la compra y se haya agotado. Eso ocurre cuando lanzan al mercado unidades limitadas o cuando un producto triunfa mucho. En el caso de Cecotec, esto ocurre cada vez que reponen su freidora sin aceite Cecofry Deluxe Rapid Moon, un modelo que, además de sus prestaciones, siempre suele salir en oferta, por lo que las unidades vuelan. No es de extrañar dada la fiebre que en muchos hogares ha surgido por las freidoras sin aceite, unos pequeños electrodomésticos que, aunque se popularizaron por cocinar patatas y otros fritos con menos calorías que las habituales, son capaces de elaborar otras muchas recetas.

De hecho, esta es una de las principales diferencias de sus homónimas con aceite que, aunque fueron muy populares en las cocinas de hace décadas, ahora han dejado paso a esta versión más healthy gracias al auge de la alimentación saludable. Por ello, si eres de los que siempre va detrás de una freidora sin aceite para probar sus bondades, ¡sigue leyendo! Cecotec ha vuelto a reponer la Cecofry Deluxe Rapid ¡y con oferta! Este modelo está rebajado un 40% para que pueda ser tuyo por menos de 80 euros.

Cecofry Deluxe Rapid Moon. Cecotec

Los motivos de su triunfo

Si hay algo que ha logrado que la freidora dietética Cecofry Deluxe Rapid Moon triunfe entre aquellos que la han probado (¡y los que sueñan con hacerlo!) es que cocina con tan solo una cucharada de aceite. Lo que no significa que no logra las texturas, sabores y aromas característicos de las frituras: ¡lo hace y con creces! Pero hay más: además de cocinar de forma más saludable, respeta al máximo las propiedades de los alimentos para que no pierdan sus cualidades organolépticas en ningún momento. Eso sí, para lograrlo, además de apostar por ingredientes de calidad y evitar ultraprocesados, solo hay que introducir los alimentos en el cestillo y seleccionar uno de los ocho modos preconfigurados o programar la temperatura y el tiempo a tu gusto.

Listo, nuestra cecofry se encargará de hacer circular el aire caliente, gracias a la tecnología PerfectCook, y conseguir unos resultados excepcionales. Y, además, en grandes cantidades: su recipiente de 2,5 litros nos permite cocinar sin preocupaciones para toda la familia. Con ella, freír es rápido y fácil al igual que su limpieza posterior: tanto el cestillo como la rejilla poseen un recubrimiento antiadherente que es apto para el lavavajillas.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.