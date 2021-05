El robot de cocina más vendido de Cecotec tiene 30 funciones, báscula incorporada... ¡y cuesta 350 euros!

A pesar de que nos han hablado de sus múltiples bondades y los que ya los han probado aseguran que no saben vivir sin ellos, decidirnos a adquirir un robot de cocina no es fácil. Por un lado, nos mostramos reticentes a incluir en esta estancia un aparato con unas dimensiones considerables, puesto que por todos es sabido que siempre falta espacio en las cocinas. Por otro, no estamos 100% seguros de que este dispositivo sea capaz de elaborar deliciosos platos que nos hagan caer rendidos a sus encantos. Sin embargo, dado la ajetreada rutina que solemos llevar, contar con este aliado nos sería de gran ayudar para poder disfrutar de platos de calidad.

Además, aunque existen dispositivos con un precio más elevado, podemos encontrar opciones en el mercado que no sobrepasan los 400 euros y que nos van a convencer, de una vez por todas, de las ventajas de tener un robot en nuestra cocina. Muestra de ello es el modelo más vendido de Cecotec, el Mambo 10090, un gadget que ofrece 30 funciones, báscula incorporada, cocina a cuatro niveles y una conectividad completa para acceder a nuevas recetas cada semana. Pero, lo mejor, es que ahora está rebajado un 53% para que puedas conseguirlo por 349 euros. ¿No crees que ha llegado el momento de probarlo?

El modelo 10090 de Cecotec Cecotec

Y las prestaciones que más nos gustan...

No hay receta que se le resista. Este modelo es capaz de realizar hasta 30 funciones diferentes, que van de lo más básico (picar, triturar o sofreír) a procesos más complejos (cocinar a fuego lento, baja temperatura o amasar). De este modo, nos asegura que son pocas las recetas que no podemos llevar a cabo con la inestimable ayuda de este pinche de cocina que ya se ha convertido en el favorito de los usuarios de Cecotec.

Este modelo es capaz de realizar hasta 30 funciones diferentes, que van de lo más básico (picar, triturar o sofreír) a procesos más complejos (cocinar a fuego lento, baja temperatura o amasar). De este modo, nos asegura que son pocas las recetas que no podemos llevar a cabo con la inestimable ayuda de este pinche de cocina que ya se ha convertido en el favorito de los usuarios de Cecotec. Sí, incluye complementos. No hay buen robot de cocina que se precie que no incluya una serie de accesorios con los que potenciar, aún más, sus características. El tapón dosificador, las cuchillas mariposa y la vaporera de dos niveles son nuestros favoritos.

No hay buen robot de cocina que se precie que no incluya una serie de accesorios con los que potenciar, aún más, sus características. El tapón dosificador, las cuchillas mariposa y la vaporera de dos niveles son nuestros favoritos. Tecnología punta a tu servicio. Con 10 velocidades y temporizador ajustable desde 1 segundo hasta 12 horas, este robot capaz de trabajar con temperaturas de entre 37ºC y 120ºC cuenta con sistema inteligente de potencia calorífica oscila de 0 a 10 niveles simulando un fuego tradicional con llama suave, media o fuerte.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.