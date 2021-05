La directora del Port de Castelló sol·licita el cessament del seu càrrec a petició pròpia

En aquest consell el president de l'Autoritat Portuària de Castelló, Rafa Simó, proposarà el nomenament de José María Gómez Fuster com a nou director a partir de l'1 de juliol en substitució d'Ulloa, que cessarà el 30 de juny.

Rafa Simó ha agraït la implicació d'Ana Ulloa "amb el Port de Castelló i amb aquest territori, pel seu treball i professionalitat, especialment en la crisi provocada per la pandèmia, i pel seu tarannà i bon fer amb tota la comunitat portuària que ha servit per a deixar petjada en PortCastelló".

Durant la seua gestió s'ha impulsat el nou Pla Estratègic 2024, s'ha situat l'APC com la primera a aconseguir el certificat Aenor enfront de la covid-19 i la certificació EFR d'empresa Familiarment Responsable.

A més, s'han finalitzat les tramitacions de les obres ferroviàries internes, així com l'obtenció de fons europeus per a aquests treballs i s'ha aprovat el Codi de Bones Pràctiques Mediambientals per a la comunitat portuària.

El seu substitut, José María Gómez, és enginyer de Camins, Canals i Ports, màster en Gestió Portuària, així com en Negocis i Administració, i compta amb dilatada experiència professional en gestió d'obres en el sector portuari en els àmbits públic i privat.

En l'actualitat és cap d'Explotació del Port de Cartagena, on ha exercit diferents funcions en les àrees de Planificació i Estratègia. Destaca en la seua gestió l'optimització del trànsit de graneles sòlids per aquest recinte, la redacció del Pla Director de la nova dàrsena que inclou un accés ferroviari i una terminal ferroportuaria i l'engegada del Pla Director de digitalització.