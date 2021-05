Todo sobre Matthew Perry, Chandler en 'Friends': su "infierno" con las drogas, problemas de salud, vida amorosa...

Matthew Perry interpretó durante diez años a uno de los rostros más queridos de Friends, Chandler Bing, quien ahora regresa a la pequeña pantalla gracias a Friends: The Reunion, cuyo estreno se ha fijado para este jueves, 27 de mayo, en HBO España. Pese a meterse en otros papeles, el actor nunca ha conseguido desligarse del todo de este personaje, con el que, afirma, tiene cosas en común.

El intérprete y escritor, de 51 años, siempre ha buscado alcanzar la estabilidad en el amor, aunque no le ha sido fácil. También ha peleado por seguir trabajando en el mundo de la interpretación (no solo como actor, pues también ha ejercido de productor, guionista y director) pese a no soportar la fama; y ha sobrevivido a sus adicciones confesas, por las cuales ha tenido que acudir a rehabilitación.

La mentira del éxito

Hijo de la periodista Suzanne Perry Morrison y del actor John Bennett Perry, el artista vivió el divorcio de sus padres cuando tan solo tenía un año de edad. Nació en Williamstown, en Massachusetts, pero fue criado por su madre en Ottawa, Ontario, donde estudió en el Rockcliffe Park Public School y en el Ashbury College.

Durante su infancia se mostró particularmente interesado en el tenis aunque, finalmente, se decantó por la interpretación. Sus primeros pinitos los hizo a finales de los 70, pero la fama mundial le llegó con Friends, en 1994. Eso sí, no la deseaba: la fascinación por el éxito le duró unos ocho meses. Después, solo sintió decepción. La popularidad no le brindaba la solución a sus problemas.

Su "infierno" con las adicciones

Tres años después de dar vida a Chandler Bing, en 1997, el también escritor inició su viaje a los infiernos. Sufrió un accidente de esquí acuático y su médico le recetó medicarse con analgésicos, a los que se volvió adicto. El público no tardó en darse cuenta de sus drásticos cambios de peso y de su imagen desmejorada.

Durante la emisión de la ficción estadounidense, Perry ingresó en dos clínicas de desintoxicación para superar la dependencia a los analgésicos, los opiáceos y el alcohol. Por aquel entonces consumía alrededor de 30 pastillas y un litro de vodka al día. En 2001 tuvo que pedir ayuda a sus padres. No encontraba una salida. "Estaba metido en un problema muy gordo; mi vida era un infierno", llegó a confesar en una entrevista.

Asimismo, al actor nunca le ha gustado que lo recuerden por sus adicciones, pues, durante años, se ha hablado mucho de ello en la prensa sensacionalista. "Estoy un poco harto de que la gente siempre hable de lo mismo [...] Lo que echo en falta es poder beber sin que luego haya consecuencias. Pero está claro que no quiero volver a sufrir esas consecuencias", contó cuando ya había superado sus problemas de alcoholismo. A día de hoy, dice haber superado esta etapa.

Tres meses hospitalizado

En septiembre de 2018, el actor comunicó a través de Twitter que había pasado tres meses hospitalizado. "Three months in a hospital bed. Check" ("Tres meses en la cama de un hospital. Hecho"), escribió. El año anterior se había sometido a una cirugía en Los Ángeles para reparar una perforación gastrointestinal.

Por otro lado, el pasado año, una entrevista hizo saltar las alarmas sobre el estado de salud del actor, que arrastraba las palabras en sus respuestas. Sin embargo, The Sun se puso en contacto con fuentes cercanas al actor, las cuales contaron que este simplemente se había sometido a un tratamiento dental: "Por lo que sabemos, había estado sufriendo dolor, lo que hizo que arrastrara las palabras. Obviamente, nadie quiere filmar después de un tratamiento, pero lo hizo".

Julia Roberts, entre sus primeros amores

Perry contó que salió con las actrices Julia Roberts y Yasmine Bleeth durante su juventud; y también fue pareja con una estudiante de moda llamada Rachel Dunn. El noviazgo duró hasta 2005 y, después, mantuvo una relación con la intérprete Lauren Graham. Al parecer, Perry siempre ha buscado relaciones de larga duración y no sabe por qué no las ha encontrado.

El actor con la artista Lizzy Caplan entre 2006 y 2012. En diciembre de 2020, y a sus 51 años, anunció su compromiso con Molly Hurwitz, de 29, con quien lleva saliendo desde 2018. "He dedidido comprometerme. Por suerte, estoy saliendo con la mujer más maravillosa del planeta y ha dicho que sí", comunicó, feliz.