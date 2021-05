L'Intercity aprova eixir a borsa per a convertir-se "en el primer club de futbol" a cotitzar al parquet

D'aquesta forma, amb un capital inicial de 4,9 milions d'euros i amb un total de 320 inversions, l'entitat pretén convertir-se en el primer equip que cotitze el mercat borsari, segons ha confirmat el seu president, Salvador Martí, a Europa Press.

El club va iniciar el procés per a convertir-se en Societat Anònima Esportiva en 2019 i va culminar al novembre de 2020. Ahir dilluns, el consell va decidir per unanimitat eixir al mercat de valors, tal com ha avançat Alicante Plaza. Ara, després de la modificació dels estatuts i la inclusió de l'ampliació de capital d'una mica més de dos milions, està previst el toc de campana para "dins de 5 o 6 setmanes".

"Anem a ser el primer club que cotitze en borsa i estic segur que després ens seguiran entre 15 i 20 clubs que ens han preguntat i interessat; desconec per què uns altres no ho han fet fins avui", ha asseverat Martí.

El consell d'administració estarà finalment format per set persones vinculades a les empresa 'Facephi': Salvador Martí, Javier Mira, Lorenzo Serratosa, Juan Alfonso Ortiz, José María Pérez, Antonio García i Ramón Villot. D'altra banda, entre els inversors destaquen noms com a Perfecte Palau -CEV Alacant- i Juanfran Torres -exjugador de l'Atlètic de Madrid i de la selecció espanyola-.

L'Intercity es va fundar en 2017 en Primera Regional de la Federació Valenciana de Futbol -FFCV- i ha aconseguit en quatre anys tres ascensos de categoria, l'últim diumenge passat a la segona federació -2º RFEF-, la qual cosa suposa que en la temporada 21-22 competirà en la quarta categoria del futbol nacional. Actualment juga de local en el poliesportiu municipal de Sant Joan i en la ciutat esportiva Antonio Solona, a Alacant.