Igea ve "absurdo" pedir consentimiento para las segunda dosis de AZ, a la espera de conocer su obligatoriedad

Así lo ha manifestado Igea en la rueda de prensa que ha ofrecido en la capital palentina, donde se ha reunido con el alcalde de la ciudad, Mario Simón, y con la presidenta de la Diputación Provincial, Ángeles Armisén.

Al respecto, el vicepresidente y portavoz ha recordado que la Junta seguirá lo acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud y ha insistido en recomendar a los castellanoleoneses vacunados con la primera dosis de Astrazenece usar la misma vacuna para la segunda inyección, ya que "es lo que está en la evidencia médica, lo que dice la Agencia Europea del Medicamento y las sociedades internacionales y nacionales de expertos".

"Nosotros creemos que lo mejor, a día de hoy, no hay otra alternativa más segura, porque el estudio no es un estudio de seguridad" ha recordado Igea, quien ha asegurado que en los próximos días se comenzará a llamar a quienes tienen que recibir la segunda dosis de Astrazeneca.

Y aunque la Comunidad no ha tomado una decisión sobre la firma de un consentimiento, considera que es "absurdo" aunque habrá que saber hasta que punto Castilla y León está obligado a ello, y ha insistido e que "no tiene sentido" obligar a firmar un consentimiento informado para hacer un uso indicado de las vacunas, "no tiene ni pies ni cabeza" ya que, según sus palabras, "habría que pedirlo, si acaso, que tampoco, para hacer un uso no indicado, con una segunda dosis con otro fármaco"

Francisco Igea si se ha quejado de la caída "sustancial" de las cantidades de vacunas que están llegando a Castilla y León y ha reconocido que la "preocupa" e el cambio de criterio de reparto y ha explicado que según la estrategia de vacunación hay un grupos de riesgo a los que hay que proteger y luego hay unos "grupos etareos" por edad.

Por ello, el vicepresidente ha aseverado que el reparto de dosis se debe de hacer "de acuerdo a los grupos que lo necesiten, no a un criterio poblacional" ha subrayado, ya que un cambio "pone en riesgo la aplicación de la segunda dosis", por lo que desde Castilla y León se ha hablado con el Ministerio de Sanidad para que se mantenga el criterio de riesgo población "que es el que garantiza que todos los españoles son vacunados de acuerdo a su riesgo y en igualdad de condiciones".

En otro orden de cosas, ha valorado el nivel de contagios tras los primeros 15 días sin Estado de Alarma y aunque ha reconocido una "caída espectacular" de la letalidad y hospitalizados, pero la incidencia "va más despacio y no está cayendo tanto", aunque ha dejado claro que sigue habiendo "casos graves de gente joven que sigue ingresando" y ha llamado la atención a la población para que no se repitan los sucesos de este fin de semana, con concentraciones "multitudinarias y sin mascarilla".

En este sentido, Igea ha admitido que las imágenes que se han visto en Castilla y León después de que el Atlético de Madrid ganara la liga en Valladolid "producen cierta tristeza" sobre todo en los profesionales que trabajan en las UCIS que ven que es un "desprecio" a su esfuerzo.