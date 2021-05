Cvirus.- La Policia Local de Castelló imposa 56 denúncies en el primer cap de setmana sense estat d'alarma

La Policia Local de Castelló ha realitzat en el primer cap de setmana sense estat d'alarma 56 propostes de sanció. D'elles, 24 han sigut per vulnerar el 'toc de queda', 15 per no portar mascareta o portar-la indegudament, 9 per consumir alcohol en la via pública, 7 per molèsties en domicilis en reunions que vulneren les mesures de prevenció i una proposta de sanció a un local per no complir amb les actuals restriccions.

El Centre de Coordinació Operatiu municipal de l'Ajuntament de Castelló (Cecopal) reunit aquest dimarts ha realitzat balanç del primer cap de setmana complet sense estat d'alarma, així com del grau de compliment de les mesures de prevenció davant la Covid-19 encara en vigor com la restricció de la mobilitat nocturna des de les dotze de la nit fins a les sis del matí.

En el Cecopal s'ha destacat que, en línies generals, aquest cap de setmana ha discorregut sense incidències rellevants i que ha descendit el nombre de propostes de sanció pel que fa al cap de setmana anterior, que es va saldar amb 72 denúncies per part de la Policia Local.

"Estem entrant en una fase de tornada gradual a la normalitat i amb una evolució de la pandèmia que projecta un escenari esperançador gràcies a l'esforç col·lectiu de la ciudadania, les institucions i els servicis sanitaris", ha indicat l'alcaldessa de Castelló i directora del Cecopal, Amparo Marco.

L'alcaldessa ha destacat que la incidència acumulada a Castelló se situa en 37,87 positius, la qual cosa implica vint punts menys que la setmana passada. "L'evolució epidemiològica és favorable, però no podem baixar la guarda, sobretot quan estem avançant en el procés de vacunació massiva", ha apuntat.

D'altra banda, en el Cecopal s'ha acordat que, a partir d'ara, les reunions es convocaran de forma més espaiades en el temps -actualment es realitzaven, com a mínim, una per setmana- donada l'actual situació de menor incidència, l'avanç del procés de vacunació i una situació en la qual no es preveuen canvis normatius que tinguen la seua repercussió a nivell municipal. Així mateix, la direcció del Cecopal en les pròximes reunions ha sigut delegada en el regidor de Seguretat Pública i Emergències, David Donate.