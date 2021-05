Terra Mítica inicia la seua "desescalada" i obrirà el 3 de juliol dos de les seues àrees

Es tracta de dos zones que concentren la seua principal oferta familiar i infantil, a més d'atraccions d'adrenalina com 'Cólera de Aquiles', juntament amb les propostes més refrescants de cara a l'època estival com la major àrea spa a l'aire lliure. La resta d'àrees i atraccions segueixen tancades de moment.

"Compromesos amb els seus clients i amb l'entreteniment, el parc temàtic de la Costa Blanca inicia la seua particular 'desescalada' oferint la millor diversió en dos de les seues més emblemàtiques àrees temàtiques", arreplega el comunicat.

Les Illes i Iberia són dos grans emplaçaments que alberguen els auditoris de gran format per a donar cabuda "als espectacles més sorprenents sense renunciar a les mesures de seguretat".

Entre les novetats destaca el xou multidisciplinari'Iroko', que es representarà en l'amfiteatre de Barbarroja (Iberia) i inclourà actuacions amb acròbates, ballarins, nadadores i artistes d'altres disciplines per a fer les delícies dels assistents.

L'auditori de Pandora, en les Illes, s'alçarà com l'espai idoni per a reproduir la màgia de la mà d'un espectacle pensat per a tots els públics, on els més xiquets seran els autèntics protagonistes.

En definitiva, l'objectiu de Terra Mítica és brindar la millor diversió "des del matí fins a la nit i tots els dies de la temporada" a través de les activitats complementàries en els voltants dels seus complexos i en els altres parcs del grup: Aqualandia i Mundomar.