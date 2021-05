Tu horóscopo diario: martes 18 de mayo de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 18 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estarás muy feliz con una decisión que has tomado y a la que llevabas tiempo dando vueltas y ahora ya todo queda bien organizado a tu gusto. Eso te aporta un buen momento emocional. Todo está bien y así lo sientes y lo haces sentir a los cercanos.

Tauro

No hay nada que hoy te pueda llevar a enfrentarte a nadie, aunque sea solo desde un punto de vista dialéctico porque estarás en calma e incluso algo fuera de las realidades cotidianas, muy a tu aire. No te interesa hoy nada que signifique confrontación.

Géminis

Has vuelto a hacer algo que no debes respecto a una relación familiar en la que juegan bastantes factores. Piensa que esa actitud reiterada es algo que te puede pasar mucha factura después. Debes pensar seriamente en rebajar tensiones.

Cáncer

No dejes que los acontecimientos puedan contigo aunque tengas la sensación de que se te escapan de las manos, no es una opción. Piensa que debes llevar las riendas de tu propia existencia. Si alguien quiere manipularte, no debes consentirlo.

Leo

Quizá no tengas hoy muchas ganas de ciertos asuntos un tanto pesados o gestiones de esas que se tardan tiempo en resolver aunque sea por teléfono. Date el placer de no hacer nada, no corren prisa. Mañana te saldrán mucho mejor, ya lo verás.

Virgo

Buen día para estar muy en contacto, quizá a través de las redes sociales, con personas que con las que tienes entendimiento a cualquier nivel o en cualquier aspecto. Te darán buenas noticias y positividad. Es hora de aprovechar toda esa corriente de afecto.

Libra

Te replantearás muchas cosas en tu lado más íntimo, sobre todo en lo que respecta a tus actitudes y opciones en la vida. Tu análisis será serio y concienzudo y te servirá muy bien para saber lo que quieres. De ahora en adelante mejoras cosas.

Escorpio

Eres de extremos, eso es cierto, y pones mucha pasión en todo lo que haces aunque a veces eso te trae sinsabores porque los demás lo entienden mal o de una manera que no comprenden del todo porque se les escapan tus intenciones. Cuidado.

Sagitario

Será un día con muy pocas sorpresas, quizá bastante monótono, pero debes aprovecharlo para dejar fuera el estrés y los pensamientos que te pueden traer alguna clase de zozobra. Relájate y no te pongas a hacer nada complicado.

Capricornio

Insistir mucho en algo y ponerse pesado o pesada no va a servir para nada positivo, así que es mejor que te relajes y dejes que las cosas vayan a su paso sin presiones que no son adecuadas. Todo se va a recolocar antes de lo que crees.

Acuario

Quizá no sea ninguna mala idea buscar cierta ayuda profesional, aunque estás, por fin, en un buen momento para hacer frente a ciertos problemas que no te atreves a contarle a nadie. Funcionará, pero ese paso que das es muy importante.

Piscis

Es muy conveniente ahora, a pesar de lo que parezca a simple vista, que dejes salir a la luz esos sentimientos que guardas y que tanto te cuesta expresar en ocasiones. Abre tu corazón sin miedo, quien te escuche va a estar a la altura de las circunstancias.