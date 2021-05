Tu horóscopo diario: domingo 16 de mayo de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 16 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Perder los nervios no va a cambiar la realidad, así que si hoy ves algo que no te gusta o sucede algo desagradable, encáralo con total parsimonia y con toda la distancia mental que puedas. Cuanto más te alejes del problema en caliente, mejor lo resolverás.

Tauro

Vas a sentir la necesidad de cambiar algo en cierta manera de entender lo que es bueno para tu organismo, probablemente relacionado con el trabajo, pero no es el momento. Si lo piensas objetivamente, verás que tienes mucha suerte.

Géminis

Puede que hoy pienses que es muy complicado tratar con una persona a la que le cuesta bastante escuchar tus palabras o tus razonamientos. Es cierto que es así, pero si te has embarcado en un proyecto común de cualquier tipo, debes de tener mucha paciencia.

Cáncer

Todo va a fluir con mucha armonía a tu alrededor y eso te va a permitir sentir que estás en paz, que hay muchas cosas que se están recomponiendo emocionalmente y que no todo está perdido en muchos sentidos. Llega más equilibrio.

Leo

Buscarás hoy la manera de pasar el día de la manera más tranquila y agradable y lo cierto es que lo vas a conseguir, ya que procuras realizar actividades que no te cansen mucho y que te sirvan para despejar la mente todo lo posible. Es la mejor opción.

Virgo

No te gusta presumir de cierta actividad por la que te vas a interesar mucho hoy, temas sociales o de ayuda a los demás. Es una manera de sentirte útil que te favorece, porque eso te aporta cierta clase de serenidad y de agradecimiento por lo que han hecho por ti.

Libra

Esos amigos que tienes en las redes sociales o crees que tienes, puede que no estén jugando demasiado limpio en algunos aspectos. Hoy tendrás tiempo de revisar ciertos comentarios o ciertas actitudes que realmente no son muy positivos. Abre los ojos.

Escorpio

Sigues un poco como en una nube, pero quizá no eso lo que más te conviene. En cualquier caso, hoy vas a pasar un día tranquilo y con la mente en algún lugar al que deseas llegar, quizá pensando en tus sueños. Alguien los alienta.

Sagitario

Es bueno que tomes conciencia de cómo puedes mejorar tu forma física. Es en este momento del año cuando vas a tomar decisiones importantes en este aspecto si te lo propones. Si no lo ves claro, déjate aconsejar por alguien que sabe mucho de eso.

Capricornio

Día más sosegado y tranquilo en lo afectivo, especialmente en lo que se refiere a las relaciones familiares políticas que estarán en un punto bastante más equilibrado y agradable, tras algunas tensiones propias de una circunstancia impuesta.

Acuario

Encerrarte en un círculo y no salir de ahí, no es bueno y hoy te vas a dar cuenta de que de alguna manera debes hacer un esfuerzo para dejar atarás algunas cosas y no darle más vueltas. Un amigo o una amiga pueden ser muy importantes en este sentido.

Piscis

Hoy puedes aprender una lección importante, pero debes abandonar todo prejuicio y sobre todo, saber escuchar con un espíritu constructivo y no anclándote en ideas preconcebidas. No siempre llevas la razón, y eso debes de reconocerlo.