Marco diu que traslladar la data de la Magdalena definitivament seria una qüestió de "tota la ciutat"

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha assegurat aquest dilluns que no té cap proposta per a traslladar la data de celebració de les festes de la Magdalena, encara que ha apuntat que si es traslladaren definitivament, seria una qüestió "de tota la ciutat".

La primera edil, d'altra banda, ha recordat que al gener es va decidir la suspensió de les festes de la Magdalena i que, segons li va traslladar el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la Romeria, tal com es coneix, no es podrà fer ni al setembre, ni a l'octubre, ni al desembre, és a dir, "les festes tal com es coneixen, no es podran fer enguany".

"Una altra cosa és la possibilitat de poder celebrar algun acte puntual, qüestió que haurà de decidir el 'món de la festa', encara que l'única condició seria el tema sanitari", ha indicat.