Tu horóscopo diario: domingo 9 de mayo de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 9 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vas a sentirte mejor ya que desaparece esa sensación de no poder controlar un asunto que está mezclando en ti demasiadas sensaciones y sentimientos encontrados. A veces es complicado descubrir el lado oscuro de algunas personas. Debes asumirlo.

Tauro

Te será difícil pensar en algunos términos porque quizá te das de bruces con una realidad que no te gusta demasiado o con un cambio al que deberás de adaptarte y eso llevará algún tiempo. Pero debes confiar en tu instinto para conseguirlo.

Géminis

Decir no a veces es muy curativo y necesario, lo que no significa que dejes de hacer en otro momento eso que te proponen. Pero hoy lo harás para marcar los límites con una persona que a veces es demasiado intrusiva o pesada.

Cáncer

No dejarás la sonrisa hoy porque alguien puede traerte momentos de felicidad y emoción que hace tiempo no vivías. Hay un reencuentro afectivo importante para ti y para alguien con quien te une una gran afinidad y comunicación. Disfruta.

Leo

A veces te asaltan dudas sobre una decisión que tiene relación con lo económico y piensas si has hecho mal en dar ese paso que implica tanta responsabilidad, pero debes buscar la tranquilidad y no anticiparte a ningún escenario negativo que no es real.

Virgo

Puede que hoy sea el día ideal para retomar esa actividad física que has dejado de lado y que en el fondo echas de menos. Alguien te anima a ello y no debes de dejarlo pasar. Pero cuida de no excederte ya que eso podría traerte alguna consecuencia.

Libra

Será un día en calma, sin grandes sobresaltos y con tiempo para leer o para relajarte con alguna película o cualquier otro entretenimiento. Eso es lo que más te conviene ya que debes descansar física y mentalmente. Por la noche vas a conseguir descansar mucho mejor y olvidar tensiones.

Escorpio

Harás un esfuerzo por estar a la altura de la circunstancias y aunque no te apetezca mucho te mostrarás con buen humor y alegría con la familia y en especial si hay niños cerca. Es algo que sabes debes hacer aunque hay un asunto que te sigue agobiando interiormente.

Sagitario

Hoy debes descubrir el valor sanador del perdón, ya que es importante que te reconcilies con alguien a quien quizá, de alguna manera, has herido. No creas que es tan difícil disculparse. Los beneficios de esta acción los verás inmediatamente.

Capricornio

Si intentas tener siempre el control de todo, vas a acabar de mal humor y con mucha tensión interior, así que no es lo mejor que puedes hacer. No te empeñes en algunas cosas que no pueden ser, deja que todo fluya sin tu intervención.

Acuario

Estarás con el ánimo muy expansivo y abierto, pero has de procurar que eso no signifique un exceso de actividad que puede acabar por agotar a los que están a tu alrededor. Hay alguien a quien le apetece otro ritmo. Busca el punto intermedio.

Piscis

Presumes de conocer muy bien alguien, pero puede que te equivoques, así que es mejor que no lo des todo por sabido. Una persona que te aprecia te puede dar un buen consejo en ese sentido. La libertad de acción de los demás debe ser fundamental, ojo.