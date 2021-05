IU considera que Podemos debe explicar a la ciudadanía "qué es lo que ha pasado" con su edil Juan Alcántara

Según ha manifestado la concejal de IU en una rueda de prensa, "nadie duda en esta ciudad después de 40 años de gobiernos de IU de nuestra honestidad, transparencia y el hacer en este Consistorio", de manera que espera que la formación morada "hable y a partir de ahí se harán las valoraciones pertinentes".

En otro orden de cosas, sobre las obras de la avenida de Libia que prevé llevar a la Fiscalía por la gestión de Infraestructuras y la querella que anunció la semana pasada la empresa de las mismas contra IU, Pernichi ha dicho que no les consta dicha denuncia y cree que "si se escuchan los audios con detenimiento de las ruedas de prensa no se verá en ningún momento crítica alguna al hacer de las empresas en la Delegación de Infraestructuras".

"Criticamos y denunciamos la gestión que se hace por parte del delegado y de la coordinadora del área sobre el dinero público", ha defendido la concejal, quien ha agregado que "la empresa no tiene más que ponerse en contacto con IU para aclarar cualquier término si ha habido cualquier tipo de malentendido".

Al respecto, ha aseverado que "se ha intentado proteger que la gente que ha trabajado para el Ayuntamiento no tenga perjuicio alguno" y han esperado a "dar tiempo a que las facturas se pudieran cobrar tranquilamente para que esos trabajos no se quedaran en el aire, porque están realizados y hechos por parte de las empresas cordobesas que han trabajado para el Consistorio", de modo que no cree que "a esta organización se le pueda decir nada con respecto a ver perjudicado a alguien", ha dicho.

Preguntada por si ya han presentado la denuncia ante Fiscalía, ha comentado que están redactando y "ultimando", aunque ha dicho que "cuanto más se profundiza, más cuestiones se sacan y más conclusiones hay". "Toda la documentación no es poca", ha subrayado, para remarcar que lo quieren hacer "lo mejor posible".

EL REMANENTE

Por otra parte, ha advertido sobre la liquidación presupuestaria del año 2020 después de que "de los gastos de funcionamiento del Ayuntamiento han sobrado 32,7 millones de euros", algo que ha calificado como "una triste noticia", porque "eso significa que habiendo bajado ostensiblemente los ingresos, desgraciadamente por el año de pandemia, aún así hay un sobrante económico mayor que el del año anterior".

Ante ello, la edil ha planteado destinar el remanente a "gasto social", con más de siete millones de euros, y "generar empleo", junto a dotar partidas para cultura, entre otras.