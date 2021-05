Feriantes extremeños celebran que haya Feria de Badajoz pero demandan que se haga en el recinto ferial

"Nosotros no queremos atracciones diversas por Badajoz en fechas de feria, queremos la Feria de San Juan y luego, por supuesto, como hay muchos feriantes en Badajoz lo mismo quieren montar atracciones diversas por Badajoz, después de la Feria de San Juan, se ha dado permiso", ha explicado Morgado.

A este respecto, ha insistido en que deben tener una "mesa de trabajo" con el Ayuntamiento de Badajoz y "contar" éste con los empresarios feriantes "para realizar realmente como se proyecta una feria, igual que está haciendo Cáceres".

De este modo, ha asegurado que "no es viable" este tipo de feria porque "no hay capacidad en Badajoz para mantener esas atracciones". "¿Y por qué nos tenemos que dividir? ¿Por qué el sector ya que está perjudicado tiene que volver a perjudicarse? No, queremos la feria real con medidas sanitarias necesarias", ha señalado.

Asimismo, Morgado ha subrayado que la noticia de que se va a celebrar la Feria de Badajoz le ha parecido "estupenda", porque necesitan "salir de feria", ya que "es necesario" que se hagan "todas las ferias de España", porque los empresarios del sector llevan "21 meses parados" y "es hora de que se empiece a reactivar puesto que todo se está reactivando".

Para ello, ha explicado que tienen un protocolo de la Consejería de Sanidad de la Junta y "una guía de trabajo" con las medidas higiénicas y sanitarias necesarias "para poder desarrollar ferias por toda Extremadura".

"Poquito a poco creemos que empezaremos a retomar la actividad, es cierto que algunos ayuntamientos todavía, hasta que no se levante el Estado de Alarma, están ahí prudentes, pero sí, ya se empieza a pensar que se pueden desarrollar ferias en Extremadura", ha concluido.