Arriba al port de Borriana el SEA EYE 4, una nova embarcació per a rescatar vides en el Mediterrani

L'Aurora Grup de Suport, entitat que col·labora des de Borriana (Castelló) amb les ONG, ha donat a conéixer l'arribada al port de Borriana d'una nova embarcació per a rescatar vides en el Mediterrani. Es tracta del SEA EYE 4 de l'ONG alemanya 'Sea Eye e.V'.

El navili adquirit recentment és un antic buc de subministrament en alta mar construït en 1972. Després de prop de 6 mesos en el port de Rostock, Alemanya, adaptant-se a les necessitats demandades per a la seua nova funció, el SEA EYE 4 ja està atracat a Borriana realitzant els últims preparatius per a la seua primera missió de rescat.

Aquest vaixell de 55 metres, adquirit amb el suport de la coalició de rescat marítim United4Rescue, ha sigut transformat per a realitzar operacions de rescat amb totes les garanties. El nou disseny és molt adequat per a aquest tipus d'activitat i ofereix molt espai per als primers auxilis de les persones rescatades. La infermeria de bord compleix amb tots els estàndards moderns. Per a dur a terme les operacions de salvament, el SEA EYE 4 disposa de dos grues que poden baixar les dos llanxes ràpides 'RHIB' de forma segura a l'aigua.

D'altra banda des de L'Aurora Grup de Suport han informat de la marxa de la missió de rescat del 'Sea Watch 4'. El vaixell va salpar el passat 23 d'abril del port de Borriana i es troba a l'espera un lloc segur a Itàlia o Malta per a desembarcar a més de 450 hostes rescatats en alta mar.

L'embarcació va rescatar 51 migrants que intentaven arribar a Europa el dissabte a la nit enfront de les costes líbies, en aigües internacionals. Es tracta del sisé rescat realitzat pels membres de l'ONG alemanya des de dijous passat.