La campaña de la cereza en la Comunitat vuelve a la normalidad productiva y se situará alrededor de las 6.700 toneladas

La temporada anterior, como consecuencia de una climatología muy adversa, la cosecha fue de solo unas 2.140 toneladas, un 66% inferior a la producción normal, y en algunas zonas y variedades concretas el descenso fue incluso mayor, hasta del 90%, ha indicado en un comunicado.

A pocos días de iniciarse la campaña en la IGP Cerezas de la Montaña de Alicante, las perspectivas son "optimistas", pues se espera, como mínimo, la misma o más producción que hace dos campañas. La calidad es "inmejorable" y si las condiciones climatológicas acompañan durante las próximas semanas estará garantizada la calidad a largo de toda la campaña. A estas fechas, las fisiopatias asociadas al exceso de humedad apenas representan, en variedades más tempranas de algunas zonas muy concretas, el 1%. Tampoco, a diferencia del año pasado, ha habido problemas relacionados con ataques del hongo de la monilia o podredumbre marrón.

En las comarcas de Castellón, sobre todo en el norte, la campaña va más atrasada, entre 7 y 10 días más tarde que en la pasada, lo que posibilitará un periodo más largo de comercialización y menor sobreoferta, algo que indudablemente se debería convertir en precios mas altos y estables para todos los productores. El único problema se ha dado en las variedades más tempranas -solo representan el 10% de la cosecha total en las comarcas castellonenses-, que han tenido un problema de cuajado y la producción, a diferencia de las variedades más tardías, será algo menor, pero aun así muy superior al año pasado.

LAS LLUVIAS Y EL TAMAÑO DE CEREZAS

Las lluvias de estos días en el conjunto de las zonas productoras son "muy bien recibidas" por los agricultores porque ayudan a aumentar el tamaño de la cereza, aunque podrían convertirse en preocupantes si se alargan mucho más, ya que empezarían a aparecer problemas relacionados con el exceso de humedad, ha indicado La Unió.

La provincia con mayor producción de la Comunitat es Alicante, que concentra el 83% de toda la producción autonómica y que espera una cosecha de unas 5.500 toneladas, lo que significa un incremento de más del 200% respecto a la pasada. Castellón, con el 15% de la producción total, espera una producción próxima a las 1.000 toneladas, un incremento de más del 300%. En la provincia de Valencia, donde la producción apenas representa el 2% de la producción total autonómica, se espera una producción de unas 100 toneladas.

En cuanto a la superficie autonómica de cereza, según datos de la Conselleria de Agricultura de 2019, era de unas 2.678 has. Alicante, con poco más de 2.000 has, representa el 76% del cerezo; Castellón, con un poco más de 500 has, representa el 21% y Valencia, con 87 has, apenas representa el 3%. Por comarcas, el 28% de la superficie cultivada de cereza se concentra en el Comtat, el 18% en el Alto Vinalopó -casi toda en regadío-, seguida por la Marina Alta con el 16% y el Baix Maestrat con el 10%.