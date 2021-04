El Pleno de Santander aprueba destinar La Remonta a parque urbano de uso público

En este sentido, el concejal de Fomento del equipo de Gobierno, César Díaz (PP), ha dicho que el Ayuntamiento defenderá la cesión gratuita en interés de los santanderinos, mientras que el responsable de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs), ha considerado "razonable" un precio de 4,5 millones, en base a trasladar a la finca los acuerdos en el mismo sentido alcanzados en otras ciudades.

Por su parte, el portavoz socialista, Daniel Fernández, ha insistido en que el Ministerio de Defensa, propietario de la finca, no puede cederla de forma gratuita porque sería ilegal, lo que han rebatido desde PP, Vox y Unidas por Santander (UxS) pues en su opinión la Ley de Patrimonio habilita la cesión gratuita.

En lo que sí han coincidido todos es el destinarlo a parque público, por lo que se ha aprobado la moción transaccional presentada por el PP a una del PRC para iniciar los contactos para la cesión que quedó descontexualizada con el acuerdo alcanzado en el Congreso.

También presentó una transaccional el PSOE, en la que añadía al uso de parque público, las dotaciones públicas, que los regionalistas rechazaron porque querían conservar el sentido del acuerdo en la Cámara -si bien ningún grupo ha mostrado su oposición a contemplar esta posibilidad en un futuro- y de este modo "dar rigor" a la negociación del Ayuntamiento, apoyada por todos excepto Vox, que ha defendido prorrogar la concesión de manera gratuita porque el uso será el mismo y adquirirla entonces sería "un negocio pésimo".

Ceruti ha lamentado no contar con la aportación del Gobierno de Cantabria, a lo que el portavoz regionalista, José María Fuentes Pila, ha asegurado que el Ejecutivo "no quedará fuera" y la próxima semana presentará una proposición no de ley sobre la finca.

Durante su intervención, el portavoz de Cs ha informado de los pasos que se han dado en las negociaciones, que tanto PRC como UxS y Vox han lamentado no conocer con anterioridad, lo que Ceruti ha justificado en "evitar embarrancar" la negociación con "jaleo político".

Por su parte, Fernández ha dicho que el PSOE ofrece "lealtad y altura de miras" en la negociación entre Ayuntamiento y Ministerio. "Creemos que hay buena voluntad para llegar a un acuerdo razonable y que satisfaga a las dos partes", ha dicho.

Y ha subrayado que el Gobierno central "está por la labor de llegar a un acuerdo pero en ningún caso" contempla la gratuidad de una finca "donde se estaban previstas 1.300 viviendas", ha señalado en alusión a la propuesta de 2006.

Díaz ha incidido en la importancia de dejar claro, de cara al precio, que la finca no tendrá aprovechamiento lucrativo y ha criticado la propuesta que hizo el Ministerio en febrero, que ha calificado de "inasumible, ilegal" y que "roza la prevaricación" puesto que pretendía, si no se llegaba a un acuerdo con el Ayuntamiento, que éste expropiara la finca a precio de suelo urbanizable cuando el actual es equiparable a suelo rústico, lo que ha "corregido" la iniciativa aprobada en el Congreso.

En este sentido ha advertido que la Administración local "no va a pagar algo que no vale" y que defenderá los intereses de los santanderinos, por lo que su primera opción será que la cesión sea gratuita. Y ha subrayado que al destinarse a parque de uso público, "deja poco margen para negociar el precio".

TUS

Por otra parte, el Pleno ha aprobado una moción de Vox para que el Consejo de Administración del Servicio de Transportes Urbanos realice un estudio sobre la temporalidad del personal, que alcanza el 47%.

César Díaz ha informado que actualmente se está llevando a cabo un proceso de promoción interna en el TUS, y ya han finalizado las pruebas para cubrir 73 puestos. Además, "si todo va bien", en mayo se sacarán las bases del procedimiento libre, con lo que a final de año el Ayuntamiento prevé haber reducido la tasa de temporalidad "por debajo del 3%".

CORBANERA

Además, el Pleno ha aprobado por unanimidad otra moción transaccional del PP, en este caso a una socialista, para la elaboración de informes técnicos y jurídicos que certifiquen la propiedad municipal del Castillo de Corbanera; lo registre en el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento; proceda a su protección, recuperación y puesta en valor para su uso público de este Bien de Interés Cultural (BIC), que está en la 'Lista Roja' del patrimonio amenazado de la Asociación Hispania Nostra; y se tengan en cuenta los derechos que puedan asistir a los actuales residentes.