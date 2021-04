Dalmau llama "lacayos de Goebbels" a Vox: "Ustedes son el pasado, sus ideas no tienen cabida en el mundo actual"

Así ha respondido Dalmau a una pregunta del diputado Miguel Pascual (Vox) en la sesión de control al Consell en Corts. La pregunta versaba sobre el estado del parque público de vivienda, y la respuesta de Dalmau ha provocado que la síndica de la formación, Ana Vega, pidiera la palabra al considerar que el vicepresidente no había contestado a lo que se le preguntaba.

En su intervención, Dalmau ha reprochado a Vox que "quiere que se suprima el parlamento" valenciano, y les ha afeado que un diputado de su grupo se refiriera a Les Corts como "cortes situadas en el levante español": "¿Ustedes se dan cuenta de lo decrépita que es esa expresión?", les ha espetado, al tiempo que les ha dicho: "ya hay televisión en color, ya no nos informamos por el Nodo".

Por ello, el conseller ha considerado que hacen el "ridículo más espantoso", lo que "tendría hasta gracia si no fuera porque esconde el extremismo del mal, la banalidad del mal". Así, ha citado a Hannah Arendt para afirmar que "la democracia es profunda, pero el mal es extrmeista y banal".

Por ello, les ha acusado de querer imponer una "España en blanco y negro" y que "para el pensamiento totalitario solo existe una forma de pensar que es la suya". Así, les ha acusado de verter "discursos de odio y palabras que rezuman violencia" así como de tener una "comprensión maniqueísta de la política".

"Ustedes no vienen aquí a aportar a la voluntad general. No vienen a eso, se les agría el estómago y se les sube la bilis de pensarlo. Vienen aquí a injuriar, a ofender y a insultar, la democracia no les gusta", ha manifestado.

En este sentido, ha concluido diciendo que "el franquismo es el pasado y no va a volver". "Aquí están los demócratas para evitar que regrese el fascismo", ha aseverado.

"¿EL REGLAMENTO PARA QUÉ SIRVE?"

Fuera del hemiciclo, la síndica de Vox, Ana Vega, ha instado al president de Les Corts, Enric Morera, a que "haga cumplir el reglamento de la cámara" y ha indicado que las sesiones de control "son de la oposición al gobierno, no al revés". "No vamos a permitir que se nos llame lacayos de Goebbels", ha aseverado.

"Entonces, ¿el reglamento de Les Corts para qué sirve, solamente para cuando a ellos les interesa? Queremos que se cumplan las normas de las cortes, que no se falte ni al decoro de la cámara y que sean los consellers los que respondan a las preguntas que estamos haciendo?", ha aseverado.

La intervención de Dalmau ha generado revuelo en la bancada de Vox y también en la del PP. De hecho, Morera, ha pedido silencio al vicepresidente segundo, el 'popular' Jorge Bellver, quien ha afirmado que Dalmau estaba haciendo "un mitin de Podemos" en lugar de contestar. El portavoz adjunto del PP Miguel Barrachina también ha afeado la respuesta del conseller en otro turno de palabra.