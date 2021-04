La inesperada reaparición de Paloma López, la mítica azafata de 'La ruleta', para mandar un mensaje a su sustituta

La ruleta de la suerte, que presenta diariamente Jorge Fernández en las mañanas de Antena 3, esta de aniversario. Nada menos que 15 años en antena y eso merece una celebración por todo lo alto.

Entre otras sorpresas, el concurso tenía guardada una a todos los espectadores: la inesperada reaparición de Paloma López, la que fuera azafata del concurso desde que se estrenó en 2006 hasta 2015, cuando fue sustituida por Laura Mouré, que sigue en la actualidad.

A través de un vídeo grabado expresamente para la ocasión, Paloma intervino en el programa para felicitar a sus compañeros por tanto éxito.

"Lo estás haciendo increíble, te has metido a todo el público en el bolsillo y creo que no he podido tener una mejor sustituta que tú"

"Daros la enhorabuena sobre todo por seguir con La ruleta al pie del cañón, que es algo muy difícil. Quince años no se cumplen todos los días", arrancó.

Además, también se acordó del equipo, a quien mando "un beso enorme" y "un abrazo", del presentador, -"te echo de menos", le dedicó-, y de Laura, su sustituta. "Lo estás haciendo increíble, te has metido a todo el público en el bolsillo y creo que no he podido tener una mejor sustituta que tú".

"Todavía sigo recibiendo un montón de cariño del público de España y de fuera. He celebrado un montón de cumpleaños con vosotros y, la verdad, me encantaría estar ahí. Os quiero mucho", concluyó la joven.