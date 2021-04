Uribes ve un "ataque" quitar el nombre de Enric Valor a una calle: "El PP no lo haría solo pero Vox lo arrastra"

Así se ha pronunciado Uribes durante su visita a la biblioteca pública del Estado 'Azorín' en Alicante, tras conocerse la propuesta que tiene previsto llevar al pleno del Ayuntamiento de este jueves el gobierno de Mutxamel, integrado por PP y Ciudadanos, y que cuenta con el apoyo de Vox, para cambiar la denominación de la Avenida Enric Valor por la de Avenida de España.

Preguntado al respecto, Uribes ha señalado que este cambio "no se puede hacer, por razones de memoria histórica, y también culturales y de entidad". "Estamos hablando de una persona que divulgó la lengua valenciana", ha declarado el ministro. A su juicio, "seguramente haya calles nuevas que se pueden llamar" de España "y estaríamos todos de acuerdo", ha recalcado.

"Creo que es un error gravísimo y demuestra también lo que significan esas alianzas del PP con Vox. Seguramente el PP no lo haría solo pero Vox lo arrastra. Vengo de Madrid, comprendo muy bien eso que está sucediendo, lo arrastra a posiciones que no son propias de una sociedad o de unos gobiernos, en este caso local, que tienen que pensar en todos y, por consiguiente, no pueden atacar ni la identidad ni la memoria histórica", ha concluido.