El hijo de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ya ha visto el documental de su madre en Telecinco

Rocío Carrasco se ha convertido en el centro de todas las conversaciones después de la exitosa entrevista que hace solo unos días concedió a Telecinco en horario de máxima audiencia.

Una charla con Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera en la que la hija de Rocío Jurado confesó no estar preparada para un reencuentro con su hija. Y que sirvió para que Fidel Albiac interviniera por primera vez en televisión para cerrar filas en torno a su mujer, a quien considera víctima de años de insultos, vilipendios y humillaciones.

20minutos ha podido saber que, en la actualidad, Antonio David Flores no tiene intención alguna de iniciar acciones legales contra la madre de sus dos hijos, como si valoró cuando se emitieron los primeros capítulos de la serie. Fuentes cercanas al ex guardia civil aseguran que, a pesar de la claridad y dureza con la que Rocío se ha expresado en las últimas semanas, él no está dispuesto a alargar la guerra en los tribunales.

En su opinión, es innecesario y supondría contradecir a su propia hija, quien, públicamente, ha propuesto tender puentes en aras de una pronta reconciliación.

A pesar de que en conversación con terceros confiesa que sus propósitos son sinceros y no esconden ninguna estrategia, otras voces explican que su sorprendente reacción podría responder al temor de que su demanda pueda reabrir el caso que lo llevó a enfrentarse a una acusación por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.

En cualquiera de los casos, este periódico ha podido saber que Antonio David cuenta con un bregado equipo de abogados de reconocida solvencia profesional, con el letrado Iván Hernández Urraburu a la cabeza, y que se estudian a marchas forzadas las opciones que puedan ser factibles para restituir un honor que, según sostiene, se ha mancillado durante varias semanas de injerencias y graves acusaciones.

Tiene el total convencimiento, insisten desde su entorno, de que saldrá victorioso de cuantas demandas o querellas interponga. En este sentido, ya ha empezado a recopilar datos sobre directores, productores y responsables al más alto nivel. Una decisión arriesgada que los más sensatos consideran ciertamente descabellada, puesto que sus ingresos –y los de su familia–, precisamente, provienen de los mismos medios de comunicación a los que quiere silenciar.

Si sus designios prosperan, es evidente que Antonio Da tendrá serias dificultades no solo para volver a trabajar en la pequeña pantalla, sino también para hacer frente a las deudas que mantiene en la actualidad y que le han supuesto más de un quebradero de cabeza.

Protegido y respaldado por amigos y familiares, insiste en que está tranquilo y que el tiempo permitirá esclarecer algunos de los acontecimientos más desagradables de los que, por el momento, guarda un inquietante silencio.

Todos siguen con normal expectación cuanto se narra en los especiales de Rocío, contar la verdad para seguir viva, que han provocado un airado debate en parte de sus allegados. El diario ABC ha podido confirmar que Antonio David no solo ha mantenido conversaciones con varios miembros de la familia Mohedano, sino que además ha visto y analizado alguno de los episodios de la serie documental en compañía de sus dos hijos.

Al parecer, fue el pequeño David el que, consciente del interés que está suscitando la reaparición de su madre, reclamó a su progenitor poder verla personalmente para extraer sus propias conclusiones. Un hecho llamativo que han intentado mantener oculto hasta este momento. En cualquier caso, lo cierto es que el pequeño de la familia es el único al que, de momento, no se ha hecho apenas referencia en el trabajo de La Fábrica.

Todas las partes coinciden en que el joven debe ser protegido, porque su inocencia y maleabilidad es incuestionable. Ni siquiera las aparentes provocaciones de Rocío Flores que, desde El programa de AR, ha hecho un alegato para que su madre recupere el contacto con él, parece que van a hacerle cambiar de opinión.

Eso sí, Carrasco no descarta que cuando amaine el temporal pueda haber un encuentro para poner sobre la mesa una realidad que ahora ya es pública y notoria. De producirse, tendrá que ser en privado y en terreno neutral.