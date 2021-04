El PP alerta sobre "la situación bajo mínimos" de la Atención Primaria en Baleares

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, el líder del PP en las Islas se ha referido a las informaciones sobre la situación de colapso en las urgencias de los hospitales de Son Espases e Inca.

Company ha subrayado que este Govern, "que presume de hacerlo todo muy bien, ha tenido dos días en la sala de observación a pacientes a la espera de pasarles a planta" y ha apuntado que la situación de Atención Primaria "está provocando que se saturen las urgencias".

Así, el dirigente del PP ha señalado que lo mismo pasa con las listas de espera, que el Govern "esconde desde diciembre, que no publica, para que no se vea el desastre que hay, que no se cumple el decreto de demora ni en consultas ni en operaciones y que hay ciudadanos que esperan más seis meses para una operación".

En respuesta, la portavoz del PSIB en la Cámara balear, Pilar Costa, ha pedido de nuevo al PP que "pida perdón o, como mínimo, rectifique por haber hecho acusaciones" sobre el proceso de vacunación. "El PP hace correr falsedades para poder decir que hay rumores, pero estos no están más que en sus obsesiones y su imaginario", ha dicho.

Costa ha lamentado que Company no haya dicho ni una palabra de la situación epidemiológica de las Islas desde hace meses, especialmente ahora que "somos una de las regiones de Europa con la incidencia más baja gracias a las medidas y a una ciudadanía cumplidora que ha entendido la necesidad de mantener una incidencia baja ".

La socialista también ha criticado "que el partido mayoritario de la oposición no tenga actitud de colaboración en una situación tan difícil". Por el contrario, Costa ha reiterado la voluntad de los socialistas para "seguir con nuestra hoja de ruta sin desviarnos ni un milímetro de nuestro objetivo, que es mantener una buena situación sanitaria para salvar vidas y reactivar la economía".

En este sentido, la portavoz también ha remarcado que en breve comenzará la negociación para alargar los ERTE y la bonificación para los fijos discontinuos, además de la tramitación de las ayudas del Gobierno para empresas y autónomos. "Nada de esto habría existido sin gobiernos progresistas en España y en Baleares", ha concluido.

En este aspecto, Company ha pedido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, "que firme ya el convenio de ayudas a empresas y autónomos del Gobierno central, porque nuestros empresarios y autónomos no pueden esperar más, la temporada turística es incierta y no llegan ayudas".

Por otra parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Parlament, Alejandro López, ha recordado al Govern que la reactivación económica y social de Baleares tiene que tener en cuenta sectores estratégicos como la industria manufacturera y la química. "Es una obligación tener en cuenta que el tejido industrial de nuestras islas es un sector muy golpeado", ha subrayado.

En ese sentido, ha pedido al Govern que si se quiere tomar en serio la reactivación económica", tenga en cuenta que "hay muchos otros sectores además del turismo que también mantienen viva nuestra economía, y que deben ser tenidos en cuenta".

López ha añadido que "la industria química se adaptó en momentos de necesidad y fabricó geles hidroalcohólicos y otros productos de desinfección justamente cuando más se necesitaban y no nos llegaban de fuera". "No debemos caer en el mismo error del pasado en cuanto a lo que supone diversificar nuestra economía", ha especificado el portavoz.