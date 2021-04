L'Ajuntament d'Alacant mostra la seua "repulsa" a les agressions homòfobes: "No és digne d'una ciutat oberta"

Així s'ha pronunciat després de conéixer-se que agents de la Policia Nacional han detingut 13 persones, nou menors i quatre majors d'edat, per una presumpta brutal agressió homòfoba a un jove al que van trencar el barandat nasal, el pòmul i el fèmur. Els arrestats estan acusats dels delictes d'odi, lesions greus i robatori amb violència i intimidació a un home de 43 anys que es trobava amb altres dos amics, als quals pel que sembla van insultar amb paraules com a 'marietas, fills de puta, aneu-vos d'ací, us anem a matar', segons la Prefectura.

Sobre este tema, l'edil, en un comunicat, ha mostrat la seua "repulsa" davant els fets: "Condemnem taxativament qualsevol atac lgtbifòbic en la ciutat d'Alacant. No és digne, ni d'aquesta ciutat oberta i amigable, ni dels seus ciutadans que sempre han tingut una actitud modèlica".

Així mateix, ha afegit que en el pròxim ple municipal del divendres 30 es recolzaran "mesures de repulsa" per a reivindicar el 17 de maig com el Dia contra l'Homofòbia. "Des d'ací condemnem aquest atac i estem al costat de les víctimes", ha conclòs Sánchez.