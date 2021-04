El perfil de los jóvenes en la Comunitat: hiperconectados, comprometidos con causas y con desafección política

Así se desprende de los resultados del Estudio de Juventud de la Comunitat Valenciana 2020 presentado este miércoles por la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; el director general del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí; el director del informe, Juan de Dios Mozas y el responsable técnico del desarrollo del mismo, Eduardo Álvarez. Durante el acto se ha informado sobre el Observatori Valencià de la Juventut.

El estudio, que consta de 1.216 entrevistas a personales a jóvenes valencianos de entre 15 y 30 años entre el 16 de junio y el 9 de julio de 2020, destaca que existe entre los encuestados una importante presencia del ocio pasivo, como escuchar música o ver la televisión, así como estar conectado a internet.

El 95% de los jóvenes afirmó escuchar música, el 93% ver la TV y series en plataformas frente al 65% que aseguró hacer deporte. Además, un 40% de los encuestados reconoció hacer botellón.

Sobre la hiperconectividad, el estudio revela que más de tres cuartos de la población joven dedica más de dos horas al día a conectarse a internet, fundamentalmente para consultar redes sociales, escuchar músicas o descargar películas. Internet es menos empleado para buscar noticias o trabajos de estudios.

Así mismo, solo un tercio de los jóvenes reconoce estar muy o bastante interesado en la política, mientras que sí lo están en temas relacionados con el acceso al trabajo, a la educación, seguridad, las desigualdades, el acceso a la vivienda o el cambio climático.

La conclusión al respecto es que existe una considerable desafección de los jóvenes hacia la política, aunque buena parte de los temas que más interés les suscitan tienen que ver con la actividad política.

Según el estudio, esta desafección se relaciona con la falta de atención de los políticos hacia las necesidades de la ciudadanía en general y de los jóvenes en particular. Y a la percepción de una menor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas de lo que debería ser. La juventud valenciana tiene la impresión de que lo único que busca el político del ciudadano es su voto.

De esta forma, -siempre según los mismos datos-, en el principal acto político que es votar, hay jóvenes que no encuentran una opción que les represente.

La mayoría de jóvenes se autocalifican como de izquierdas, más que sus madres y que sus padres y, según los datos, la formación académica no parece incidir de forma relevante en educar a las personas jóvenes en la participación sociopolítica.

Además, los jóvenes presentan una notable sensibilidad social, de respeto a las minorías, inmigrantes, al "diferente", aunque tienden a ser algo pesimistas ante su futuro laboral y económico.

IGUALDAD Y NO EMANCIPADOS

También los jóvenes residentes en la Comunitat demandan igualdad entre hombres y mujeres en el mundo laboral y en favor de la desaparición del techo de cristal en este ámbito. Por otro lado, la violencia de género es identificada como uno de los principales problemas sociales.

Así mismo, de la encuesta se desprende que la gran mayoría de las personas jóvenes entrevistadas viven con otras personas, principalmente con la madre y con el padre, de ahí que una parte considerable no se haya emancipado residencialmente, aunque la mitad de ellos se lo plantea.

Los motivos de no emancipación son básicamente económicos, bien por no tener ingresos suficientes, bien por no poder garantizarlos de forma continuada en el tiempo por inestabilidad laboral. Los jóvenes emancipados lo han logrado a una edad media de 21 años.

Así mismo, los jóvenes se ven a sí mismos como poco influenciables, poco criticones, con intereses artísticos, concienzudos, imaginativos y extrovertidos. En general, no admiten relaciones de pareja intrusivas, alineantes, aunque sí se admite en alguna medida un componente protector.

Entre el 50 y el 60% de los entrevistados afirma que ha hecho o se han planteado estudiar una carrera universitaria, solicitar una beca de estudios asociada a la renta familiar, estudiar en una localidad diferente a la de la familia y estudiar un título de formación profesional. Así mismo, el trabajo de los jóvenes se caracteriza por tener un sueldo neto medio mensual de 918 euros, una antigüedad media de año y medio, ser fijo más que eventual y ser contratados indefinidos y temporales en la misma medida.

Mónica Oltra, en relación con la desafección de los jóvenes por la política, ha manifestado que el informe dibuja una realidad "muy dura" para los jóvenes en el ámbito socio-económico, que se ha agravado con la pandemia y con la "perversa crisis" de 2018.

Ha apelado a la "importancia" de apostar por políticas de emancipación y que fomenten la igualdad y la lucha contra el cambio climático, atendiendo así a las principales inquietudes que preocupan a la juventud en la actualidad.

Oltra ha señalado que el objetivo del Consell es "acelerar la puesta en marcha e implementación de la Estrategia Valenciana de la Juventud teniendo en cuenta este diagnóstico, con el objetivo principal de procurar la emancipación de la gente joven para que pueda poner en marcha sus proyectos vitales con políticas sociales y laborales que favorezcan esta emancipación y la lucha contra las desigualdades".

Por otro lado, ha indicado que también es "muy acusada" la necesidad de "poner en marcha políticas que luchen contra la emergencia climática, tal y como ya está haciendo el Consell".