El rànquing CWUR situa la UJI entre el 4,5% de les millors institucions d'educació superior del món

L'Universitat Jaume I de Castelló se situa entre el 4,5 per cent de les millors institucions d'educació superior del món, segons l'edició 2021 del Center for World University Rànquings (CWUR), gràcies al seu rendiment en l'àmbit de la investigació. En concret, l'universitat pública de Castelló se situa en el lloc 888 entre les prop de 20.000 institucions que conformen el rànquing i en el lloc 31 en l'àmbit nacional.

De les 19.788 institucions d'educació superior avaluades, aquest rànquing selecciona les 2.000 millors sobre la base de set indicadors com per exemple la qualitat de l'educació i l'empleabilitat de l'alumnat, paràmetres als quals s'atorga conjuntament un 50% de la valoració global; el rendiment de la investigació, que representa un 40% de la valoració i té en compte el nombre d'articles i la seua qualitat, així com el nombre d'articles altament citats; i els guardons internacionals obtinguts pel professorat, amb un 10%.

El Center for World University Rànquings és una organització de consultoria líder que proporciona assessorament sobre polítiques, coneixements estratègics i servicis de consultoria a governs i universitats per a millorar els resultats educatius i d'investigació.

És una de les llistes de referència mundial i es troba liderada per nové any consecutiu per la Universitat d'Harvard. els Estats Units lidera amb 347 universitats el top 2.000, seguit per Xina (277), el Japó (124), l'el Regne Unit (95), França (79), Espanya (53) i Rússia (46).