Lourdes León, hija de Madonna, habla sobre su madre, sus estudios y su primer amor, el actor Timothée Chalamet

Lourdes León, hija de la cantante Madonna y el entrenador personal cubano, Carlos León, ha sido protagonista de un reportaje fotográfico para Vanity Fair en el que también ha contestado algunas preguntas sobre su educación, su madre y su primer amor, el actor Timothée Chalamet.

Lourdes, o Lola para sus amigos, tiene 24 años y una incipiente carrera en el mundo del modelaje, aunque desde pequeña parecía que su vida iba a estar encaminada al baile. "Mi madre se empeñó en ello una vez que vio que había potencial", dice en referencia a que empezó a tomar clases de baile cuando solo tenía tres años.

La joven asistió a la Escuela Superior de Música y Arte Fiorello H. LaGuardia junto a Chalamet, del que ha dicho "le respeto mucho, fuimos un poco pareja. Mi primer novio". Tras esto se trasladó a la Universidad de Michigan para pasar después a la escuela SUNY Purchase de Nueva York.

Allí se concentró en sus estudios, llegando a pasar jornadas de 10 horas dedicada a ello. "Piensas que tu cuerpo no es capaz de algo hasta que tienes que hacerlo", ha confesado a la revista.

Sobre Madonna, su madre, no dio muchos datos, más allá de hablar de algunos regalos de cumpleaños curiosos. "Ella espera algo bonito (por su cumpleaños) que realmente vaya a usar y recibe un condón de cuero de caballo y una pipa de agua con forma de pene y bolas", dijo Lourdes. "Ni siquiera fuma hierba".

También tuvo unas palabras para su padre y su familia, a la que visitó en Cuba en 2016 y de la que guarda un recuerdo muy "emotivo". "Me parezco a mi abuela, y mis familiares estaban todos flipando, agarrándome la cara", añadió.

Confesó, asimismo, su amor por los reality shows, especialmente por la serie Housewives (Mujeres ricas de Bervely Hills y otras). "No creo que sea horrible para las mujeres tener este programa. Incluso cuando están gritando, me encanta y es calmante para mi cerebro".

Por otro lado, habló de lo mucho que significa la religión para ella, diciendo que le encanta "la religión y la gente religiosa". "La oración es algo que me ayuda mucho", confesó.

Por último, tuvo unas palabras en referencia a la situación de los jóvenes como ella. "Después de la última presidencia, creo que no tengo ningún amigo que no esté deprimido o ansioso" y continuó diciendo "ahora nos sentimos juntos, y hay un sentido de solidaridad y responsabilidad para cualquier persona que no se sienta segura al caminar por la calle".