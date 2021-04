'Justicia para Rodolfo': la muerte de un perro a machetazos que ha desatado una ola de indignación ciudadana

Rodolfo Corazón era un perrito callejero que se había ganado el cariño de todo un barrio. Por eso, ha causado gran indignación que un hombre le diera muerte a machetazos la semana pasada mientras estaba dormido. Una ola que ha contagiado a todo un país y a la que se han sumado políticos y artistas, y que incluso ya ha motivado la apertura de una investigación judicial.

Los hechos fueron dados a conocer por una usuaria de Twitter, que la semana pasada compartíó un hilo en el que contó el trágico suceso en la ciudad mexicana de Los Mochis. Según denunció, el pasado 12 de abril un hombre se acercó hasta donde dormía el animal y le dio muerte con un machete. De acuerdo con la usuaria de Twitter, el hecho fue grabado y hubo varios testigos.

Abro hilo de el asesinato del perrito Rodolfo en la ciudad de #LosMochis #Sinaloa pic.twitter.com/3F73GUowpY — L U Z 🌟 (@luzdenissev) April 13, 2021

Varios testimonios concuerdan en que el perrito era uno más en el barrio de Los Cedros de la ciudad mexicana, ubicada en la costa del Pacífico. Lo definen como "muy juguetón" y fiel a los vecinos, que le daban de comer. Por ello, el hilo de la usuaria fue compartido rápidamente y ha pasado de los 2.500 retuits.

Y es que en esa publicación se dieron detalles muy precisos del supuesto autor de la muerte, con su nombre y fotos. De acuerdo con la tuitera, el hombre mató al perro porque había mordido a su novia.

La misma noche que "mordió" a su novia ADRIANA CASTAÑEDA. JOSE buscó a Rodolfo hasta encontrarlo, sabiendo que siempre se refugiaba en los negocios de comida de la colonia, como un cobarde, cuando estaba desprevenido LO AGARRÓ A MACHETAZOS, hubo testigos pic.twitter.com/waUOJNcVQs — L U Z 🌟 (@luzdenissev) April 13, 2021

De hecho, esa mujer también compartió por redes sociales imágenes de las supuestas heridas que le había causado el can, así como justificantes médicos y recetas, pues afirmaba que se había gastado unos 400 euros en medicamentos. Sin embargo, los usuarios de Facebook comenzaron a criticarla, porque las recetas esgrimidas por la novia tenían fecha anterior al suceso. Poco después, ella misma se desvinculó del caso y afirmaba que "no tenía nada qué ver" con la muerte de Rodolfo Corazón y pidió que no la "satanizaran.

Marchas ciudadanas

El caso ha sido cubierto incluso por medios nacionales como El Universal y la prestigiosa publicación Proceso, y artistas como Eugenio Derbez y Eduardo Yáñez han pedido que se haga justicia.

Incluso la semana pasada se organizó en la ciudad una marcha ciudadana que, desafiando las restricciones por coronavirus, llegó a la sede de la Fiscalía del estado de Sinaloa para demandar que las autoridades tomaran cartas en el asuntos.

#JusticiaParaRodolfo hoy ms que nunca debemos estar unidos por rodolfo y por los que no tiene voz. pic.twitter.com/vdf1QGD96W — E R I 🦕 (@Eri03619473) April 19, 2021

Y la protesta tuvo efectos, pues días después la Fiscalía anunció que el caso ya estaba "judicializado" y que estaban a la espera de que el juez fijara fecha para el interrogatorio del acusado.

Con motivo de los lamentables hechos que implicaron la afectación al perrito “Rodolfo corazón”, se informa que esta #FiscalíaSinaloa ha judicializado el asunto y estamos en espera que el juez fije fecha y hora para audiencia de imputación de hechos al probable responsable. — Fiscalía Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) April 17, 2021

El propio gobernador del estado, Quirino Ordaz, dijo en un mensaje que siempre había estado "a favor del respeto a la vida de los animales".

A los interesados en hacer justicia para Rodolfo les digo... yo siempre he estado a favor del respeto a la vida de los animales, estoy seguro que algunos involucrados en las acciones y acusaciones de hoy, no viven en Sinaloa, ni conocen mi trabajo porque recordarían estos casos. https://t.co/UOU7Dub4hF — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) April 18, 2021

De acuerdo con Proceso, el acusado ya ha acudido a la Fiscalía por voluntad propia para rendir su declaración. Será cuestión de días que se aclare el caso del perrito Rodolfo Corazón.