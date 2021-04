Quién es Blas Cantó, representante de España en Eurovisión 2021

Blas Cantó es un cantante español que saltó a la fama por formar parte del grupo Auryn, donde era uno de los vocalistas. Sin embargo, la boyband se separó en el año 2016, por lo que Blas Cantó comenzó su carrera en solitario.

El joven nació en Murcia, tiene 29 años y sus inicios estuvieron marcados por los talent musicales a los que se presentó. De hecho, llegó a ganar los Premios Veo Veo, de Teresa Arrabal, consiguiendo el primer puesto de la final regional, el primer puesto de la final nacional y el tercer lugar representando a España. También quedó finalista de Eurojunior, presentado por Carlos Lozano.

Más recientemente, en el año 2017, Blas Cantó participó en la quinta edición de Tu cara me suena, el programa de imitaciones de Antena 3. En estas emisiones, llegó a ser finalista de la temporada en la primera semifinal y, posteriormente, el ganador.

En el año 2019, La 1 de TVE anunció que Blas Cantó iba a ser el representante de España en Eurovisión 2020, donde participaría con la canción Universo. Sin embargo, el festival tuvo que ser cancelado por la pandemia.

Así, la cadena ha anunciado recientemente que Blas Cantó será el representante de España durante Eurovisión 2021, donde concursará con la canción Voy a quedarme, la elegida gracias a los votos de la audiencia.

Sencillos y álbumes de Blas Cantó

Su primer sencillo en solitario se lanzó en el año 2017, titulado In your bed. Después, ese mismo año, lanzó un nuevo sencillo, Drunk and Irresponsible. Ya en el año 2018 publicó Él no soy yo, canción compuesta por Leroy Sánchez. El videoclip oficial de esta canción en YouTube alcanza casi las 75 millones de reproducciones.

Ese mismo año, Blas Cantó publica su primer álbum, Complicado, con un total de 16 canciones. Después, en 2019, publica Complicados, que contiene un total de 22 canciones, con versiones acústicas de algunas de sus canciones del anterior álbum.

Además, entre esas canciones, tiene colaboraciones con Beatriz Luengo y Leire Martínez, además de haber hecho otras colaboraciones fuera del álbum con otras cantantes como Pastora Soler o Nia Correia.