Susana, la última ganadora del bote de 'Pasapalabra', revela qué ocurrió en su última pregunta y qué hizo con el dinero

Desde que Susana García se llevara el bote millonario de Pasapalabra en 2015, ninguna otra mujer ha sido capaz de lograr de nuevo esta gesta. El concurso, ahora en Antena 3, atraviesa un dulce momento de audiencia y ahora ella habla de su experiencia en él.

La salmantina, que se llevó 450.000 euros, ha concedido una entrevista a El Confidencial en la que revela un detalle de la grabación del final de su rosco ganador que muy poca gente sabe.

"En la última pregunta tenía una sola opción de respuesta. La definición era 'Cercado de estacas altas entretejidas con ramas largas', y yo dije 'seto'. En ese momento cortaron y me dijeron que la respuesta no era correcta. Como ya es sabido por todos, en ocasiones, el equipo suele paralizar la grabación para comprobar algunas de las respuestas y aquel día las comprobaciones se alargaron durante media hora. Cuando retomamos la grabación, repetí la respuesta, y me la dieron por válida. No me lo podía creer. Fue todo un subidón", recuerda la salmantina.

"Cuando retomamos la grabación, repetí la respuesta, y me la dieron por válida"

Una forma de trabajar en la grabación que, según ella, es habitual en este concurso. "Yo creo que es una maniobra habitual, pero la verdad es que nunca lo he comentado con nadie. En mi caso, es cierto que lo estuvieron comprobando porque ellos tenían otra palabra ['Sebe'], sin embargo, mi respuesta también encajaba con la definición que había leído Christian [Gálvez]. Ellos te dicen directamente 'no', y realmente das por hecho que no es válida, así que la alegría es inmensa cuando luego te dan por correcta tu respuesta. Yo creo que, tal vez, lo hacen para prepararlo todo y llamar a los familiares", cree.

"Es cierto que lo estuvieron comprobando porque ellos tenían otra palabra ['Sebe'], sin embargo, mi respuesta también encajaba con la definición que había leído Christian [Gálvez]"

En cuanto al premio del concurso, recuerda, como ya han hecho otros concursantes antes, que Hacienda se lleva la mitad. Aun así, fue un buen pellizco.

"Hicimos un viaje. Me llevé a los niños, que entonces eran pequeños, a Italia. Una parte lo hemos destinado a nuestras vacaciones, pero queda mucho para la educación de ellos. Lo guardamos por si el día de mañana querían estudiar una carrera. Hay que ser previsor porque, a veces, la vida viene mal nada y 200.000 euros no te permiten dejar de trabajar. A mí el bote de Pasapalabra me ha dado una tranquilidad muy grande", relata la licenciada en Traducción e Interpretación.