Vicens defiende que el Centro Baleares Europa se convierta en fundación para "una gestión más ágil y eficiente"

Según ha informado Antoni Vicens en su comparecencia en la Cámara Autonómica, en la comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament, "la transformación del CBE a fundación busca que este organismo pueda hacer una gestión más ágil y eficiente de sus acciones, entre ellas las relativas a los fondos europeos y a las relaciones exteriores, poder seguir dando apoyo a la dirección general de fondos europeos y contratar a personal más profesionalizado".

La presencia de Vicens en sede parlamentaria ha tenido lugar a petición de Cs, ante el anuncio del cambio de consorcio a fundación del Centro Baleares Europa ya que "el principal motivo del cambio de naturaleza jurídica residía en la gestión de los fondos europeos que están por llegar".

Sin embargo, para la coordinadora autonómica de Ciudadanos (Cs) y portavoz del Grupo Parlamentario, Patricia Guasp, no se entiende cuál es la finalidad del cambio a fundación del CBE una vez se ha creado la Conselleria de Fondos Europeos, señalando que "es un error notable que Acción Exterior y el CBE estén en Conselleria de Hacienda" dado que "los fondos europeos ya no están entre sus competencias". "Esto demuestra que los temas europeos siempre quedan relegados porque no son una prioridad para el Govern", ha lamentado Guasp.

