Condemnats un home i una dona a 29 i 15 anys de presó per matar l'ex-parella del primer amb un cable de planxa

L'Audiència Provincial de Castelló ha condemnat a un home i a una dona a 29 i 15 anys de presó, respectivament, per matar l'ex-parella del primer després d'escanyar-li amb el cable d'una planxa al febrer de 2019.

Així, la Sala condemna a l'home per un delicte d'assassinat en concurs amb un delicte de robatori amb violència, per als quals aprecia l'agreujant de reincidència; i a la dona pel delicte d'assassinat, encara que aprecia si escau la circumstància atenuant d'arravatament o estat passional.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la sentència, dictada de conformitat amb el veredicte emès per un jurat popular el passat 4 de març, obliga els condemnats a indemnitzar conjuntament amb 30.000 euros al pare de la víctima i amb 10.000 euros a un germà per danys morals.

El principal acusat i la persona morta van mantindre una relació sentimental quan el primer complia condemna en una presó de Santoña (Cantàbria) per delictes d'assassinat i robatori amb violència.

A l'octubre de 2018, després d'eixir de presó, el penat va iniciar a Castelló una relació sentimental amb la dona ara condemnada. No obstant açò, uns mesos després, al gener de 2019, va proposar la seua ex-parella que se n'anara a viure amb ell.

La víctima es va traslladar des de Santander a Castelló, on va estar convivint en un hotel amb el processament. No obstant açò, el 10 de febrer del mateix any, l'exreclús es va marxar de l'establiment hoteler portant-se aconseguisc el cotxe i les pertinences personals del perjudicat, que va interposar la corresponent denúncia davant la Policia Nacional.

"RÀBIA I EMPIPAMENT"

Mentrestant, la nova parella de l'acusat es va assabentar de la relació sentimental paral·lela que ell seguia mantenint amb la seua ex-parella i va reaccionar amb "ràbia i empipament", tal com detalla la resolució judicial. Eixos i altres motius van portar als dos condemnats a decidir acabar amb la vida de la víctima.

Així, el 24 de febrer van arreplegar amb un cotxe a la víctima en l'Alberg Municipal de Castelló. Durant el trajecte es va produir una discussió entre ells, els acusats van estacionar el vehicle i, de forma sobtada i inopinada -ben un d'ells de forma individual, bé tots dos conjuntament- van escanyar al perjudicat amb el cable d'una planxa, sense donar-li la possibilitat de defensa.

Posteriorment, van tirar el cadàver en una zona d'horts, després que el principal condemnat li robara un anell d'or i quatre telèfons mòbils, segons es relata en la sentència, que pot ser recorreguda en apel·lació davant la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.