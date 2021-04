Tu horóscopo diario: martes 20 de abril de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 20 de abril de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No hagas casos de palabras necias o desagradables, no son lo que necesitas ahora, así que si tienes cerca de alguien negativo o desagradable, procura evitar cualquier conversación larga con esa persona. Aléjate cuanto antes de ella.

Tauro

Hoy vuelves a pensar en cómo mejorar una relación profesional y cómo sacar el mejor partido posible a ciertas relaciones del pasado que son personas de cierta influencia en algún sector. Avanzas si lo haces con tacto, pero con firmeza y resolución.

Géminis

Vas a celebrar algo que esperabas hace tiempo, quizá la noticia te llegue a través de las redes sociales, y lo cierto es que tu alegría al ver lo que está sucediendo será inmensa. Disfrutarás mucho con esos cambios que te traen renovación.

Cáncer

Andas un poco aislado o aislada últimamente y eso no te conviene para nada. Te cuesta trabajo relacionarte con los desconocidos, pero es imprescindible que hagas un esfuerzo por el medio que sea, ya que ese aislamiento no te favorece psicológicamente.

Leo

La luna creciente en este signo hoy hace que todo fluya de una manera ordenada, sin ningún contratiempo demasiado grave y que no se pueda solucionar con una buena dosis de paciencia. Aplica la inteligencia y verás que por la noche estará todo aclarado.

Virgo

Hay opciones para lo que ahora buscas y no todas las puertas están tan cerradas como crees. Es cierto que no es demasiado fácil, pero has abierto un camino que te puede reportar sorpresas agradables. Pero debes de perseverar y no aburrirte.

Libra

Aunque no desparecen del todo y los sigues llevando en tu pensamiento, vas a dejar aparcados ciertos problemas durante algún tiempo. Te vas a dar espacio para la calma, para meditar y centrarte. Eso es bueno. Busca un camino espiritual.

Escorpio

Te volcarás en todo lo relacionado con la infancia, tanto si tienes hijos como si no. Estás especialmente interesado o interesada en ese mundo, porque te hace pasar buenos ratos y te compensa emocionalmente. Lo compartes con alguien que aprecias.

Sagitario

Te salpicará un poco un tema que realmente no tiene que ver contigo, quizá un problema de un amigo o una amiga en el que te implican sin tu hacer nada por ello. Deberás explicar tu postura y hacer ver que el asunto no es de tu incumbencia.

Capricornio

Muchos te pueden achacar lentitud a la hora de hacer tu trabajo o incluso en tu vida privada, pero quizá es una postura muy sabia en este momento. Ir con prisa no significa hacer las cosas mejor. Tómate el tiempo que necesites para ello.

Acuario

Buscar la estabilidad económica es algo complejo, pero si sabes aplicar una pizca de picardía, las cosas en este sentido se van a poner muy favorables durante esta semana. No descartes un contrato de trabajo. Muestra tu lado más simpático.

Piscis

No creas todo lo que oigas hoy, puede que haya muchas cosas que no son ciertas y que alguien está muy interesado en hacerlas pasar como tales. Defenderse de la mentira es fundamental ahora, ya que de lo contrario puedes caer en contradicciones.